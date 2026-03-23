'मोदींना पदावरून हटवण्याची भाषा करणारे उध्दव ठाकरे त्यांच मोदींकडे...'; भाजपाचा टोला

Maharashtra Assembly Budget Session 2026: महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतील 9 आमदारांना आज निरोप देण्यात येणार आहे. विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा आजपासून सुरु होत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 23, 2026, 09:46 AM IST
भाजपाचा ठाकरेंना टोला (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

Maharashtra Assembly Budget Session 2026: महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा आजपासून सुरु होत आहे. आज विधानपरिषदेमधील नऊ आमदारांना निरोप दिला जाणार आहे. या आमदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असून पुढील दोन महिन्यामध्ये या आमदारांचं सदस्यत्व संपुष्टात येत आहे. या आमदारांमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख, आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासह 9 आमदारांचा समावेश आहे. मात्र एकीकडे निवृत्तीसंदर्भातील भाषणांची चर्चा असतानाच दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीने ठाकरेंच्या कारकिर्दीचा आढावा घेताना त्यांना टोमणा लगावला आहे. 

आज कोणाकोणाला दिला जाणार निरोप?

विधान परिषदेतील 9 आमदारांना आज निरोप देण्यात येणार आहे. येत्या 13 मे रोजी या नऊ आमदारांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ संपत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासह विधान परिषदेतील आमदार नीलम गोऱ्ह, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे राजेश राठोड, भाजपचे संदीप जोशी, दादाराव केचे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आणि संजय केनेकर यांचा निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या नऊ आमदारांचा कार्यकाळ येत्या मे महिन्यात संपत असल्याने त्यांचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात उद्या त्यांना निरोप देण्यात येणार आहे. दरम्यान, रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा लवकरच होणार आहे. त्याची मोर्चेबांधणी सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे. मात्र आजच्या निरोपाआधीच भाजपाने उद्धव ठाकरेंना टार्गेट केलं आहे.

आता या सहा वर्षांत त्यांनी राज्यासाठी नेमकं काय...

महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष केशव उपाध्येंनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. "ना विधिमंडळात ठोस उपस्थिती, ना एखाद्या विषयावर लक्षात राहील असं भाषण… गरज पडली की एक-दोन दिवस हजेरी आणि बाहेर मीडियासमोर टोमणेबाजी! इतकीच उध्दव ठाकरे यांची सहा वर्षांची “विधिमंडळ कारकीर्द”!" असा टोला केशव उपाध्येंनी लगावला आहे. "आज त्यांच्या विधान परिषदेच्या कार्यकाळाचा शेवटचा दिवस. साधारणता शेवटच्या दिवशी सभागृहात निवृत्त आमदारांसाठी त्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेत अभिनंदन व शुभेच्छांची भाषणे होतात. आता या सहा वर्षांत त्यांनी राज्यासाठी नेमकं काय केलं, हा साधा प्रश्न विचारला, तर, “कामगिरी” नाहीच, फक्त निराशाच हाताला लागते," असंही उपाध्येंनी म्हटलं आहे. 

मोदींकडे विनंती करून आमदारकी

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत त्यांना पदावरून हटवण्याची भाषा करणारे उध्दव ठाकरे, त्याच मोदींकडे विनंती करून आमदारकी मिळवतात! …हीच त्यांच्या राजकारणातील सर्वात मोठी विसंगती! आज मागच्या दाराने मिळविलेली आमदारकीही संपली. पण मोदीजी मात्र तिथेच आहेत! आणखी ठाम, आणखी मजबूत," असा उल्लेख उपाध्येंनी पोस्टमध्ये केला आहे. 

या टीकेला आता ठाकरेंची शिवसेना काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Explained: काय आहे 'ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक 2026...

भारत