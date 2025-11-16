English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एटीएसने  पुण्यात एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला अटक केली. त्याच्यावर पाकिस्तानच्या अल कायदासारख्या बंदी असलेल्या संघटनांशी संबंध असल्याचा आणि तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 16, 2025, 10:11 PM IST
पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये 15 वर्षांपासून सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करतोय; मोबाईलमध्ये सापडलेले कॉन्टॅक्ट नंबर पाहून अधिकारी हादरले

Maharashtra ATS Arrests Software Engineer : महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) काही दिवसांपूर्वी एक मोठी कारवाई केली होती. एटीएसने  पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अटक केली. पाकिस्तानच्या अल कायदासारख्या बंदी असलेल्या संघटनांशी संबंध असल्याचा आणि तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. आता चौैकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

'अल कायदा' या जागतिक दहशतवादी संघटनेचा कथित समर्थक असलेल्या जुबेर हंगरगेकर याच्या मोबाइल आणि लॅपटॉपमधील आक्षेपार्ह फाइलची तपासणी सुरू आहे. ही माहिती एक 'टीबी'पेक्षा अधिक असून, त्याच्या विश्लेषणातून सबळ पुरावे गोळा करण्याचे काम ATSकरत आहे. त्यासाठी जुबेरला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने  दिले आहेत.  'अल कायदा इन इंडियन सबकॉंटिनेन्ट' या दहशतवादी संघटनेच्या समर्थनार्थ जिहादचा प्रसार-प्रचार करून देशाच्या एकता आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण केल्याच्या आरोपावरून जुबेर इलियास हंगरगेकर याला याला एटीएसने 27 ऑक्टोबरला पुण्यातील कोंढव्यातून अटक केली होती.त्याच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यांनं काल त्याला कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. 

झुबेर हंगरगेकर गेल्या 15 वर्षांपासून सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करतोय.  पुण्यातील हिंजवडी आणि कल्याणीनगर येथील नामांकित आय टी मध्ये हंगरगेकर ने नोकरी केली.  अल कायदा इन इंडियन सबकाँटिनेन्ट (एक्यूआयएस) या दहशतवादी संघटनेच्या समर्थनार्थ जिहादचा प्रसार-प्रचार करणे हंगरगेकर चे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे तपासात समोर आले आहे. 
सोलापूर सोशल असोसिएशन उर्दू हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत त्याने सोलापूरच्या वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून बी.ई पदवी घेतली आहे. 2015 मध्ये दहशतवादाशी संबंधित ज्ञात व्यक्तींशी त्याचा संपर्क झाला. 

अतिरेकी धर्मोपदेशकांकडून मिळणारे कट्टरपंथी साहित्य वाचण्यास त्याने सुरुवात केली.  आयईडी बनवणे, एकटे हल्ले करणे आणि गनिमी शैलीतील कारवाया करणे यावरील प्रशिक्षण पुस्तकांचा हंगरगेकर अभ्यास करायचा.  गनिमी युद्ध, विविध प्रकारचे आयईडी तयार करणे आणि अशा उपकरणांमध्ये सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या स्फोटके तयार करणे शिकवणाऱ्या नियमावलींमध्ये हंगरगेकर पारंगत होता.  आंतरराष्ट्रीय टेलिग्राम गटांसह अनेक टेलिग्राम गटांचा सदस्य आहे, जे अतिरेकी सामग्री प्रसारित करतात.  अनेक तरुणांना त्याने "जिहाद करण्याचे मार्ग" यावर व्याख्यान दिले आणि जिहाद हाच भारतात खिलाफत आणण्याचा आणि शरियत शासन स्थापित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे या कल्पनेचा केला प्रसार. कुटुंबात शरिया पद्धती लागू केल्या असून प्रभावी तरुणांना सक्रियपणे लोकशाही शरियतच्या विरोधात असल्याचा उपदेश तो करयाचा. 

 

