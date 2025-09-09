ST प्रवर्गात अन्य कोणाचा समावेश नको अन्यथा अणुबॉम्ब फुटेल; बंजारा समाजाच्या मागणीमुळे महाराष्ट्रात खळबळ

Maharashtra Banjara Samaj ST Reservation : हैदराबाद गॅजेटनुसार बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी आता बीडमधून बंजारा समाजाने केली आहे. या मागणीला गेवराई मतदारसंघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच तशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात करणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केले. सध्या बंजारा समाज VJNT प्रवर्गात आहे.. बीडच्या गेवराई येथे बंजारा समाजाची बैठक पार पडली आणि याच बैठकीतून बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली जाते आहे. वेळ पडली तर रस्त्यावरची लढाई लढू असा इशारा देखील बैठकीतून देण्यात आला. तर, दुसरीकडे बंजारा समाजाच्या मागणीला विरोध आहेत. बंजारा समाजाच्या मागणीमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.
बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करून त्यांना एसटीचे आरक्षण लागु करावे यामागणीसाठी परभणीच्या जिंतूर शहरात विनोद आडे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस असून उपोषणाला बंजारा समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. बंजारा समाजाची एसटी प्रवर्गात नोंद सापडली असून आता बंजारा समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्याची मागणीसाठी आमरण उपोषण केले जात आहे, उपोषणकर्ते विनोद आडे यांची प्रकृती आता खालावलीय,त्यामुळे समाज बांधव चिंता व्यक्त करीत आहेत.
महाराष्ट्रातील भाजपाची सरकार आदिवासी विरोधी सरकार आहे असा आरोप के.सी. पाडवी यांनी केला आहे. बंजारा समाज आंध्रामध्ये आणि तेलंगणामध्ये 1976 मध्ये एसटी प्रवर्गामध्ये आले आहेत, त्यामुळे हे महाराष्ट्रात होऊ नये, असं पाडवी म्हणाले. महाराष्ट्रात भाजपसहित सत्ताधाऱ्यांनी एसटीत बंजारा समाजाला समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर तो, अणू बॉम्ब चा विस्फोट केल्यासारखा प्रकार घडेल असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. देशात आणि राज्यात कुणीही उठत आणि अनुसूचित जमाती मध्ये आरक्षण मागतो, राज्य घटनेत अनुसूचित जमातीची सूची दिली आहे. त्याशिवाय दुसऱ्या जातींना यात आरक्षण देने शक्य नाही असं पाडवी यांनी स्पष्ट केले आहे. सगळे बोगस जाती आदिवासीत समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्न आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या सवलत बंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असं आरोप्प पाडवी यांनी केला असून, केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार आदिवासींच्या विरोधी आहे विशेषता भाजप सरकार हे आदिवासींच्या विरोधात आहे असं आरोप करती, महाराष्ट्रातील सरकार धनगरांच्या बाजूने आहे, असा सांगत आमच्याकडे सगळे पुरावे आहेत त्यामुळे न्यायालयाने देखील लढाई लढण्याची तयारी पाडवी यांनी केली. न्यायालयाच्याही निकाल मानणार नाही कारण न्यायालयात पैशांच्या आधारावर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात जाणारी खूप आहेत, असा सांगत सरकारने ट्रायबल ॲडव्हायझर कमिटीला विचारल्याशिवाय कुठलाही निकाल घेतला तर सरकारला भारी पडणार, असा इशारा पाडवी यांनी दिला आहे.