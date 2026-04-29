Baramati By Elections Exit Poll Result: बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवारांना कडवी झुंज? अपक्ष मारणार बाजी? Exit Poll मधून धक्कादायक अंदाज

Baramati By Elections Exit Poll Result 2026: बारामती पोटनिवडणुकीत नेमका काय निकाल लागणार याकडे फक्त महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष असणार आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे रिक्त झालेल्या या मतदारसंघातून सुनेत्रा पवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्याविरोधात कोणत्याही मोठ्या पक्षाने उमेदवार दिला नसला, तरी अपक्ष मात्र रिंगणात आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकलेली नसून, मतदान पार पडलं आहे. यामुळे सुनेत्रा पवारांचा सहज विजय होणार की त्यांच्या विजयाच्या मार्गात अपक्ष उमेदवार अडथळा ठरणार हे पाहावं लागणार आहे. यादरम्यान एक्झिट पोलमधून यासंदर्भात अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, ऐतिहासिक विजयाची नोंद होण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील निवडणुकांचे सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करणाऱ्या 'पोल पंडित' संस्थेकडून बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचा एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आला आहे. बारामती विधानसभा मतदारसंघातील मतदार, स्थानिक राजकारणात सक्रीय असणारे विविध पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणकारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा एक्झिट पोल देण्यात आला आहे. एक्झिट पोलमधील आकडेवारी अंतिम नसून हा निकालाचा अंदाज आहे.
बारामती विधानसभा मतदारसंघात एकूण 3,84,579 मतदार असून प्रत्यक्ष 58 टक्के मतदान झाले आहे. यापैकी 85 टक्के ते 90 टक्के मते सुनेत्रा पवार यांना मिळण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित 10 ते 15 टक्के मतं ही इतर उमेदवारांना मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबद्दल असणारी सहानुभूती, महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांची प्रचारात असणारी सक्रियता आणि सक्षम विरोधी उमेदवाराचा असणारा अभाव यामुळे सदर निवडणुकीस एकतर्फी निवडणुकीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार या 1 लाख 90 हजार ते 2 लाख मताधिक्याने विजयी होणार असल्याची शक्यता आहे.
एकूण मतदान - 384579
मतदान - 58.28 टक्के मतदान झालं असून 224087 मतांची नोंद
सुनेत्रा पवार (NCP-AP) - 87 टक्के ते 92 टक्के सुनेत्रा पवारांना मिळू शकतात. म्हणजेच 194956 मतं त्यांच्या पारड्यात पडू शकतात.
इतर - 8 ते 12 टक्के इतर उमेदवारांना मिळतील. 17927 ते 26890 मतं त्यांना मिळतील असा अंदाज आहे.