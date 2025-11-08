English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एलन मस्क पोहोचवणार आता महाराष्ट्राच्या गावागावांमध्ये इंटरनेट सेवा, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार

महाराष्ट्रातील अतिश दुर्गम आणि वंचित भागात उपग्रह इंटरनेट सेवा पुरवली जाणार आहे. एलन मस्कच्या स्टारलिंकशी सहयोग करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 8, 2025, 07:02 PM IST
एलन मस्क पोहोचवणार आता महाराष्ट्राच्या गावागावांमध्ये इंटरनेट सेवा, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार

महाराष्ट्र सरकारने दुर्गम आणि वंचित भागात उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत इरादा पत्र (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे. ही भागीदारी डिजिटल इंडियासाठी तळागाळातील मानक स्थापित करेल आणि प्रत्येक गावाला जोडण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

एलन मस्कच्या मालकीच्या स्टारलिंक सोबत औपचारिकपणे सहकार्य करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. या भागीदारीचे उद्दिष्ट राज्यातील दुर्गम आणि वंचित भागात उपग्रह-आधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणणे आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सरकारी संस्था, ग्रामीण समुदाय आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत इरादा पत्र (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, भारत सरकारकडून नियामक आणि अनुपालन मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे सहकार्य सुरू होईल.

करारावर स्वाक्षरी आणि तंत्रज्ञान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी LOI वर स्वाक्षरी केली. स्टारलिंकची स्थापना आणि मालकी स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांनी केली होती.

स्टारलिंक हे लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये जगातील सर्वात प्रगत उपग्रह नक्षत्र मानले जाते. ते विश्वसनीय ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यास, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, व्हिडिओ कॉल आणि इतर क्रियाकलापांना समर्थन देण्यास सक्षम आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे व्हिजन आणि ध्येय

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्टारलिंकशी भागीदारी करून, ते अंतिम डिजिटल अंतर भरून काढत आहेत आणि प्रत्येक गाव, प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक आरोग्य केंद्र, कितीही दुर्गम असले तरी, जोडत आहेत. त्यांनी सांगितले की ही भागीदारी तळागाळातील पातळीवर डिजिटल इंडियासाठी मानक निश्चित करेल.

या सहकार्याअंतर्गत, स्टारलिंक आणि महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्वात दुर्गम भागांना जोडण्यासाठी एकत्र काम करतील. यामध्ये आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौकी, किनारी क्षेत्रे आणि गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम सारखे आकांक्षी जिल्हे समाविष्ट आहेत.

या उपक्रमामुळे समृद्धी महामार्ग, किनारी वाहने आणि किनारी पोलिस नेटवर्क यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा कॉरिडॉरवर कनेक्टिव्हिटी देखील उपलब्ध होईल.

अंमलबजावणी योजना

30, 60 आणि 90 दिवसांसाठी विशिष्ट टप्पे निश्चित करून 90 दिवसांच्या पायलट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे संयुक्त कार्यगट (JWG) निरीक्षण करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या पायलट प्रकल्पाचा तिमाही आढावा घेतला जाईल. पायलट टप्प्यात सरकारी आणि आदिवासी शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना हाय-स्पीड सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले की, पारंपारिक पायाभूत सुविधांमुळे मागे राहिलेल्यांना जोडणे हे त्यांचे ध्येय आहे. हा उपक्रम राज्याच्या डिजिटल महाराष्ट्र अभियानाला आणि त्याच्या आपत्ती प्रतिकारक कार्यक्रमांना समर्थन देतो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
maharashtraElon MuskStarlinkSatellite InternetDevendra Fadnavis

इतर बातम्या

प्रियंका चोप्राचं हिंदी गाणं सोशल मीडियावर ट्रोल! चाहते म्ह...

मनोरंजन