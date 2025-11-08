एलन मस्क पोहोचवणार आता महाराष्ट्राच्या गावागावांमध्ये इंटरनेट सेवा, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार

महाराष्ट्र सरकारने दुर्गम आणि वंचित भागात उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत इरादा पत्र (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे. ही भागीदारी डिजिटल इंडियासाठी तळागाळातील मानक स्थापित करेल आणि प्रत्येक गावाला जोडण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
एलन मस्कच्या मालकीच्या स्टारलिंक सोबत औपचारिकपणे सहकार्य करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. या भागीदारीचे उद्दिष्ट राज्यातील दुर्गम आणि वंचित भागात उपग्रह-आधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणणे आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी संस्था, ग्रामीण समुदाय आणि महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्यासाठी स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत इरादा पत्र (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, भारत सरकारकडून नियामक आणि अनुपालन मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे सहकार्य सुरू होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी LOI वर स्वाक्षरी केली. स्टारलिंकची स्थापना आणि मालकी स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांनी केली होती.
स्टारलिंक हे लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये जगातील सर्वात प्रगत उपग्रह नक्षत्र मानले जाते. ते विश्वसनीय ब्रॉडबँड इंटरनेट प्रदान करण्यास, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, व्हिडिओ कॉल आणि इतर क्रियाकलापांना समर्थन देण्यास सक्षम आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्टारलिंकशी भागीदारी करून, ते अंतिम डिजिटल अंतर भरून काढत आहेत आणि प्रत्येक गाव, प्रत्येक शाळा आणि प्रत्येक आरोग्य केंद्र, कितीही दुर्गम असले तरी, जोडत आहेत. त्यांनी सांगितले की ही भागीदारी तळागाळातील पातळीवर डिजिटल इंडियासाठी मानक निश्चित करेल.
या सहकार्याअंतर्गत, स्टारलिंक आणि महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्वात दुर्गम भागांना जोडण्यासाठी एकत्र काम करतील. यामध्ये आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौकी, किनारी क्षेत्रे आणि गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम सारखे आकांक्षी जिल्हे समाविष्ट आहेत.
या उपक्रमामुळे समृद्धी महामार्ग, किनारी वाहने आणि किनारी पोलिस नेटवर्क यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा कॉरिडॉरवर कनेक्टिव्हिटी देखील उपलब्ध होईल.
30, 60 आणि 90 दिवसांसाठी विशिष्ट टप्पे निश्चित करून 90 दिवसांच्या पायलट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे संयुक्त कार्यगट (JWG) निरीक्षण करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या पायलट प्रकल्पाचा तिमाही आढावा घेतला जाईल. पायलट टप्प्यात सरकारी आणि आदिवासी शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना हाय-स्पीड सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले की, पारंपारिक पायाभूत सुविधांमुळे मागे राहिलेल्यांना जोडणे हे त्यांचे ध्येय आहे. हा उपक्रम राज्याच्या डिजिटल महाराष्ट्र अभियानाला आणि त्याच्या आपत्ती प्रतिकारक कार्यक्रमांना समर्थन देतो.