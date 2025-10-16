English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Fakt Ladh Mhana : बीडमधील आदित्य जाधवला व्हायचं आहे वकील, पण अतिवृष्टी पिक उद्ध्वस्त झाल्याने आर्थिक संकट

Fakt Ladh Mhana : अतिवृष्टीमधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचं भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे झी 24 तासने फक्त लढ म्हणा ही मोहीम हातात घेतली आहे. या मोहीमेतर्गंत त्यांना तुम्ही पण मदतीचा हात द्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 16, 2025, 11:35 AM IST
Fakt Ladh Mhana : बीड जिल्ह्यातील लहानशा गावातून आलेल्या आदित्य जाधवला वकील व्हायचं आहे. मात्र यंदा अतिवृष्टीमुळे त्याच्या शेतीतील पिकं पाण्यात वाहून गेलंय. घरून पैसेच येणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षण कसं पूर्ण करायचं या चिंतेत सध्या आदित्य जाधव आहे. त्यामुळे त्याला गरज आहे आर्थिक मदतीची. पाहुयात त्याचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष.

वकील  बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आदित्य जाधव पुण्यात आलाय. एस. पी. कॉलेजमध्ये सध्या तो एफवायबीए करतोय. शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नातूनच त्याचं शिक्षण सुरू आहे. मात्र यंदा बीडमध्ये अतिवृष्टी झाली. आणि  त्यांच्या छत्रबोरगावातील दीड एकरावरील कपाशीचं पिक उद्ध्वस्त झालं. कुटुंबाकडून शिक्षणासाठी पैसेच येणार नाही. त्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावं लागेल  की काय अशी चिंता त्याला सतावतेय. 

 केटरिंगच काम करून सध्या आदित्य शिक्षणाचा खर्च भागवतोय. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतक-यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी तुम्हीही त्याच्या बँक खात्यात थेट मदत करू शकता. 

आदित्य अंगद जाधव 
बँक खातं क्रमांक-80077216992 
IFSC CODE- MAHG0004515
बँक- महाराष्ट्र ग्रामीण
शाखा- माजलगाव
GPAY -7796147060

आदित्य जाधवच्या घरी कुणीही उच्च शिक्षण घेतलं नाही. त्यामुळे शेतक-याच्या मुलाला  उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तुमच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

