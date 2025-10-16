Fakt Ladh Mhana : बीडमधील आदित्य जाधवला व्हायचं आहे वकील, पण अतिवृष्टी पिक उद्ध्वस्त झाल्याने आर्थिक संकट

Fakt Ladh Mhana : बीड जिल्ह्यातील लहानशा गावातून आलेल्या आदित्य जाधवला वकील व्हायचं आहे. मात्र यंदा अतिवृष्टीमुळे त्याच्या शेतीतील पिकं पाण्यात वाहून गेलंय. घरून पैसेच येणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षण कसं पूर्ण करायचं या चिंतेत सध्या आदित्य जाधव आहे. त्यामुळे त्याला गरज आहे आर्थिक मदतीची. पाहुयात त्याचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष.
वकील बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आदित्य जाधव पुण्यात आलाय. एस. पी. कॉलेजमध्ये सध्या तो एफवायबीए करतोय. शेतीतून मिळणा-या उत्पन्नातूनच त्याचं शिक्षण सुरू आहे. मात्र यंदा बीडमध्ये अतिवृष्टी झाली. आणि त्यांच्या छत्रबोरगावातील दीड एकरावरील कपाशीचं पिक उद्ध्वस्त झालं. कुटुंबाकडून शिक्षणासाठी पैसेच येणार नाही. त्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावं लागेल की काय अशी चिंता त्याला सतावतेय.
केटरिंगच काम करून सध्या आदित्य शिक्षणाचा खर्च भागवतोय. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतक-यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी तुम्हीही त्याच्या बँक खात्यात थेट मदत करू शकता.
आदित्य अंगद जाधव
बँक खातं क्रमांक-80077216992
IFSC CODE- MAHG0004515
बँक- महाराष्ट्र ग्रामीण
शाखा- माजलगाव
GPAY -7796147060
आदित्य जाधवच्या घरी कुणीही उच्च शिक्षण घेतलं नाही. त्यामुळे शेतक-याच्या मुलाला उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तुमच्या आर्थिक मदतीची गरज आहे.