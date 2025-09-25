English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुरामुळे बारा बलुतेदार संकटात, गावगाड्याचं आर्थिक गणित बिघडलं

सरकारनं शेतक-यांना मदत करावीच.... पण गावगाड्यातील अतुतेदार बलुतेदारही पुरात उद्ध्वस्त झालेत.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 25, 2025, 09:58 PM IST
पुरामुळे बारा बलुतेदार संकटात, गावगाड्याचं आर्थिक गणित बिघडलं

महेंद्रकुमार मुधोळकर झी 24 तास बीड : मराठवाड्यात आलेल्या महापुराचा फक्त शेतक-यांनाच फटका बसलेला नाही. शेतक-यांसोबत गावगाड्यातल्या अलुतेदार बलुतेदारांनाही पुरानं उद्ध्वस्त केलंय. गावगाड्यातील तेली माळी, साळी, तांबोळी यांनाही पुराचा जबरदस्त फटका बसलाय. बीड जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त गावातील अलुतेदार बलुतेदारांवर झालेल्या परिणामांवर झी 24 तासचा हा स्पेशल रिपोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या आठवड्यात बीड जिल्ह्यात पावसानं हाहाकार माजवला. पाऊस कमी झालाय आणि पूर आता काहीसा ओसरलाय. पूर ओसरल्यानंतर पुराची दाहकता आणखी गडद झालीये. गेवराई तालुक्यातील धोंडराई गावातून अमृता नदी वाहते याच नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आणि गावात पुराचं पाणी शिरलं. याचंच वास्तव सांगताना सुतार काम करणाऱ्या सांगळे कुटुंबाच्या डोळ्यात आलेले अश्रू थांबत नाहीयेत. शेतीबरोबरच सांगळे कुटुंब सुतारकामाचा व्यवसाय करतात. मात्र पुरात सगळं होत्याचं नव्हतं झालंय. 

बीड जिल्ह्यात झालेल्या पावसाने खरिपाच्या पिकांसह शेती खरडून गेली. तर दुसरीकडे गावगाड्यात पारंपारिक व्यवसाय करणारे कुटुंबं उघड्यावर आलीयेत. सांगळे कुटुंबाने गावातील कामं घेतली होती. मात्र  घरात साठवून ठेवलेली लाकडं पुराच्या पाण्यात डोळ्यादेखत वाहून गेली. सरकार शेतीसाठी नुकसान भरपाई देतय. मात्र आम्हा छोट्या व्यवसायिकांना देखील आधार द्यावा अशी मागणी हे कुटुंब करतय. 

धोंडराई गाव गोदावरी नदीकाठच्या परिसरात वसलेलं आहे. गोदावरी नदीसह गावातील अमृता नदीने देखील धोक्याची पातळी ओलांडली आणि गाव पाण्याखाली गेलं. याचंच वास्तव गावच्या महिला सरपंच शितल साखरे यांनी थेट कृषिमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉल मधून दाखवलं. अजितदादा येऊन प्रश्न मार्गी लावतील असं आश्वासन सरपंचांनी दिलंय. 

सरकारनं शेतक-यांना मदत करावीच. पण गावगाड्यातील अतुतेदार बलुतेदारही पुरात उद्ध्वस्त झालेत. या अलुतेदार बलुतेदारांना सरकारनं मदतीचा हात दिला पाहिजे. अन्यथा गावगाड्याची आर्थिक वीण उसवेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय.

FAQ

1. मराठवाडा पूरग्रस्त अलुतेदार बलुतेदार प्रकरण नेमके काय आहे?
मराठवाडा (विशेषतः बीड जिल्हा) मधील गेल्या आठवड्यातील मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांसोबत गावगाड्यातील अलुतेदार बलुतेदार (सुतार, माळी, साळी, तांबोळी) यांचेही मोठे नुकसान झाले. पूराने त्यांचे साहित्य, लाकूड, अवजारे वाहून नेली, ज्यामुळे पारंपारिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले.

2. धोंडराई गावात पूर कसा आला?
धोंडराई गाव (गेहवऱाई तालुका, बीड जिल्हा) गोदावरी आणि अमृता नदीकाठावर आहे. मुसळधार पावसामुळे नद्या धोक्याची पातळी ओलांडल्या आणि गावात पुराचे पाणी शिरले. यामुळे घरं, शेती आणि व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाले.

3. सांगळे कुटुंबाला काय नुकसान झाले?
सांगळे कुटुंब सुतारकाम करत होते. गावातील कामांसाठी साठवलेली लाकूड पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. शेतीसोबत सुतारकाम हा त्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. कुटुंबातील सदस्य अश्रू गाळत आहेत.

4. अलुतेदार बलुतेदार म्हणजे कोण?
अलुतेदार बलुतेदार हे गावगाड्यात पारंपारिक व्यवसाय करणारे कुटुंब आहेत, जसे की सुतार (लाकूडकाम), माळी (माळणी), साळी (विणकाम), तांबोळी (तांब्याचे काम). ते शेतकऱ्यांसाठी सेवा देतात आणि त्यांचे साहित्य पुरात नष्ट झाले.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
maharashtraBeedFamily LossBara Balutedarcrisis due flood

इतर बातम्या

'मदत करताना त्याची जाहिरातबाजी करू नये'; राज ठाकर...

महाराष्ट्र बातम्या