पुरामुळे बारा बलुतेदार संकटात, गावगाड्याचं आर्थिक गणित बिघडलं

महेंद्रकुमार मुधोळकर झी 24 तास बीड : मराठवाड्यात आलेल्या महापुराचा फक्त शेतक-यांनाच फटका बसलेला नाही. शेतक-यांसोबत गावगाड्यातल्या अलुतेदार बलुतेदारांनाही पुरानं उद्ध्वस्त केलंय. गावगाड्यातील तेली माळी, साळी, तांबोळी यांनाही पुराचा जबरदस्त फटका बसलाय. बीड जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त गावातील अलुतेदार बलुतेदारांवर झालेल्या परिणामांवर झी 24 तासचा हा स्पेशल रिपोर्ट
गेल्या आठवड्यात बीड जिल्ह्यात पावसानं हाहाकार माजवला. पाऊस कमी झालाय आणि पूर आता काहीसा ओसरलाय. पूर ओसरल्यानंतर पुराची दाहकता आणखी गडद झालीये. गेवराई तालुक्यातील धोंडराई गावातून अमृता नदी वाहते याच नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आणि गावात पुराचं पाणी शिरलं. याचंच वास्तव सांगताना सुतार काम करणाऱ्या सांगळे कुटुंबाच्या डोळ्यात आलेले अश्रू थांबत नाहीयेत. शेतीबरोबरच सांगळे कुटुंब सुतारकामाचा व्यवसाय करतात. मात्र पुरात सगळं होत्याचं नव्हतं झालंय.
बीड जिल्ह्यात झालेल्या पावसाने खरिपाच्या पिकांसह शेती खरडून गेली. तर दुसरीकडे गावगाड्यात पारंपारिक व्यवसाय करणारे कुटुंबं उघड्यावर आलीयेत. सांगळे कुटुंबाने गावातील कामं घेतली होती. मात्र घरात साठवून ठेवलेली लाकडं पुराच्या पाण्यात डोळ्यादेखत वाहून गेली. सरकार शेतीसाठी नुकसान भरपाई देतय. मात्र आम्हा छोट्या व्यवसायिकांना देखील आधार द्यावा अशी मागणी हे कुटुंब करतय.
धोंडराई गाव गोदावरी नदीकाठच्या परिसरात वसलेलं आहे. गोदावरी नदीसह गावातील अमृता नदीने देखील धोक्याची पातळी ओलांडली आणि गाव पाण्याखाली गेलं. याचंच वास्तव गावच्या महिला सरपंच शितल साखरे यांनी थेट कृषिमंत्र्यांना व्हिडीओ कॉल मधून दाखवलं. अजितदादा येऊन प्रश्न मार्गी लावतील असं आश्वासन सरपंचांनी दिलंय.
सरकारनं शेतक-यांना मदत करावीच. पण गावगाड्यातील अतुतेदार बलुतेदारही पुरात उद्ध्वस्त झालेत. या अलुतेदार बलुतेदारांना सरकारनं मदतीचा हात दिला पाहिजे. अन्यथा गावगाड्याची आर्थिक वीण उसवेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय.
