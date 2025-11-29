English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Police Bharti 2025 : महाराष्ट्र पोलीस दलात 15 हजार 631 पदांची भरती, 'या' उमेदवारांचे अर्ज होणार रद्द!

Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात एकूण 15 हजार 631 पदे भरण्यात येणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 29, 2025, 02:52 PM IST
Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्रात सर्वात मोठी पोलीस भरती सुरु आहे. यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. तसेच भरतीची शेवटची तारीखदेखील जवळ आली आहे. या पोलीस भरतीचे पात्रता निकष देण्यात आले आहेत. कोणत्या उमेदवारांचे अर्ज बाद होऊ शकतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात एकूण 15 हजार 631 पदे भरण्यात येणार आहेत. यात पोलीस कॉन्स्टेबलची 12 हजार 399, पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हरची 234, जेल कॉन्स्टेबलची 580, एसआरपीएफ म्हणजेच स्टेट रिझर्व्ह पोलीस फोर्स कॉन्स्टेबलची एकूण 2 हजार 393 पदे आणि बँड्समनची 25 पदे भरली जाणार आहे.  महाराष्ट्रात सर्वात मोठ्या पोलीस भरतींपैकी एक आहे.

अर्जाची शेवटची तारीख 

महाराष्ट्र पोलीस भरतीची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज शुल्क मात्र ३ डिसेंबर 2025 पर्यंत भरता येईल. उशिरा अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, म्हणून तात्काळ अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पात्रता निकष

उमेदवारांचे किमान वय 18 आणि कमाल वय 28 वर्षे असावे. आरक्षित उमेदवारांना वयात सवलत लागू आहे. उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळातून किमान बारावी उत्तीर्ण असावे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयात व शुल्कात सूट आहे.

अर्ज शुल्क

सामान्य/ओपन प्रवर्गातील उमेदवारांकडून 450 रुपये, SC/ST/माजी सैनिक इ. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांकडून 350 रुपये शुल्क घेतले जाईल. ही रक्कम उमेदवारांना ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, UPI पद्धतीने भरता येईल.

अर्ज कसा कराल?  

पोलीस भरतीसाठी उमेदवारांनी सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट: mahapolice.gov.in किंवा policerecruitment2025.mahait.org वर जा.   होमपेजवर “Apply Online” वर क्लिक करा  . मोबाईल नंबर व ईमेल आयडीने नोंदणी करा.लॉगिन करून अर्ज भरा, फोटो-सही अपलोड करा.शुल्क भरा आणि अर्जाची प्रिंट घ्या.

कोणाचे अर्ज होणार बाद? 

दिलेल्या मुदतीनंतर केलेले अर्ज बाद करण्यात येतील. अर्जामध्ये खोटी माहिती देणाऱ्यावर कारवाईदेखील होऊ शकते, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या. अर्जात त्रुटी आढळल्यास तो बाद होऊ शकतो.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

उत्तर: ऑनलाइन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५ आहे. अर्ज शुल्क मात्र ३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत भरता येईल. त्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

प्रश्न: या भरतीत किती पदे भरली जाणार आहेत आणि मुख्य पद कोणती?

उत्तर: एकूण १५,६३१ पदे भरली जाणार आहेत. यात पोलीस कॉन्स्टेबल (१२,३९९), पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर (२३४), जेल कॉन्स्टेबल (५८०), एसआरपीएफ कॉन्स्टेबल (२,३९३) आणि बँड्समन (२५) पदांचा समावेश आहे.

प्रश्न: अर्ज करण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता व अर्ज शुल्क किती आहे?

उत्तर: किमान शैक्षणिक पात्रता १२वी उत्तीर्ण (कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळातून) आहे. अर्ज शुल्क सामान्य प्रवर्गासाठी ₹४५० आणि राखीव प्रवर्ग (SC/ST/माजी सैनिक इ.) साठी ₹३५० आहे. शुल्क फक्त ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागेल.

