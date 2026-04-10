Maharashtra Biggest Political Upset: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का देणार असल्याची जोरदार चर्चा असून यासंदर्भात एक गुप्त बैठक झाल्याचंही बोललं जात आहे. शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर हा ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी दुसरा मोठा धक्का ठरणार की काय? असं बोललं जात आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 09:30 AM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? ठाकरेंचे 9 पैकी 8 खासदार शिंदेंसोबत? ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा फूट? गुप्त बैठक अन्...
ठाकरेंना शिंदेंचा धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Biggest Political Upset: अखंड शिवसेनेतून सुमारे 40 आमदारांसह नाट्यमय बंड केल्यानंतर चार वर्षांनी, सध्या उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख असलेले एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा ठाकरे गटातील खासदारांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याची चर्चा आहे. याचचा एक भाग म्हणून त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 8 खासदारांची भेट घेतल्याची चर्चा रंगली आहे.

पक्षांतर करण्याचं आश्वासन?

शिंदे यांनी बुधवारी रात्री शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नऊ खासदारांपैकी आठ खासदारांची बैठक घेतली असल्याची चर्चा आहे. या बैठकीत या सर्व खासदारांनी पक्षांतर करण्याचे आश्वासन दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

कुठे झाली बैठक? 

ठाणे येथे एका गुप्त आणि तटस्थ ठिकाणी ही बैठक झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या बैठकीत शिंदे यांनी सहा खासदारांना प्रत्यक्ष भेट घेतली, तर आणखी दोन खासदारांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे सहभाग नोंदवल्याची चर्चा आहे.

कोणते खासदार भेटले?

या चर्चेत सहभागी झाल्याचे सांगितले जाणारे खासदार पुढीलप्रमाणे आहेत:

• अरविंद सावंत
• संजय पाटील
• संजय देशमुख
• नागेश पाटील
• राजाराम वाकचुरे
• ओम राजेनिंबाळकर
• राजाभाऊ वाजे
• संजय जाधव

पुन्हा एकदा मोठे राजकीय वादळ

दरम्यान, या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठे राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता यासंदर्भात कोणीही अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवली नसली तरी खरोखरच खासदारांनी अशाप्रकारे पक्षांतर केलं तर 9 पैकी 8 खासदार पक्षांतर करत असल्यास त्यांची मान्यताही कायद्यानुसार रद्द करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय होतं, कोण काय बोलतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

शिंदे दरे गावात?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बुधवारी दुपारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हेलिकॉप्टरने महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे येथे दाखल झाले. ठाण्यावरून थेट हेलिकॉप्टरने ते त्यांच्या दरे येथील निवासस्थानी पोहोचले.  यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पुढील तीन दिवस दरे येथील त्यांच्या निवासस्थानी मुक्कामी राहणार असून, हा दौरा खाजगी स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले जात आहे. या दरम्यान सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती पदांच्या निवडीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा जिल्ह्यातील पहिलाच दौरा असल्याने नेमक्या काय घडामोडीं घडतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

