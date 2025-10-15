पुण्यात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा मतदार यादी घोटाळा! एका घरावर 813 मतदारांची नोंद

Pune Fraud Voting List : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा मतदार यादी घोटाळा पुण्यात झाला आहे. एका घरावर 813 मतदारांची नोंद झाली आहे. जयंत पाटील यांनी पुणे कँन्टोनमेंट मतदारसंघात बोगस मतदार नोदींचा गंभीर आरोप केला. मंगळवार पेठेतील बूथ क्रमांक 30 मध्ये घर क्रमांक 226 या एकाच पत्त्यावर तब्बल 813 बोगस मतदार नोंदले गेल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
याप्रकरणी झी २४ तासनं रिऍलिटी चेक केला. जयंत पाटील यांनी केलेल्या आरोपाची पडताळणी करण्यासाठी झी २४ तासनं थेट पत्ताच शोधून काढला. यामध्ये घर क्रमांक 226 असा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात ती 226 क्रमांकाची गल्ली निघाली. जयंत पाटील यांनी पुणे कँन्टोमेॆट मतदार संघातील मंगलवार पेठेतील बूथ क्रमांक 30 वर घर क्रमांक 226 या एकाच पत्त्यावर तब्बल 813 बोगस मतदार नोंदले गेल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याच आरोपाची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही थेट पत्ताच शोधून काढला असता ती 226 क्रमांकाची गल्ली निघाली.
मतदार यादीतील या घोळाबाबत सत्ताधारी पक्षाचे माजी नगरसेवक लक्ष्मण आरडे आणि स्थानिक आंबेडकर वादी कार्यकर्ता संतोष भिमाले यांच्याशी exclusive बातचीत केली. झी 24 तासने जयंत पाटील यांनी आरोप केलेल्या बूथ क्रमाक 30 ची मतदार यादीच शोधून काढली असता त्या मतदार यादीतील बहुतेक मतदारांचा पत्ता हा मंगलवार पेठ, घर क्रमांक 226 असा आढळून आला प्रत्यक्षात ती गल्ली निघाली.
निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीनंतर विरोधकांनी वाय बी चव्हाण सेंटर येथे पत्रकार परिषद घेतली यामध्ये जयंत पाटील यांनी बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील बूथ क्रमांक 211 मध्ये 450 मतदारांचा घर क्रमांक 0 असल्याचा उल्लेख केला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा शहरात मतदार यादीत तब्बल 17 हजार 258 दुबार नावे आहेत. असा आरोप शिवसेना UBTकडून करण्यात आला.
ठाकरेंचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी हा आरोप केला. याबाबत त्यांनी संजय राऊतांची भेट घेतली. मतदार यादीतून ही दुबार नावे काढली नाहीत तर निवडणूक होऊ देणार नाही असा इशारा रोहिदास मुंडेंनी दिला.
