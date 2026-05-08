10th Result:आईच्या नावावरून 10वीचा निकाल कसा पाहायचा? ही सोपी ट्रीक आज तुमच्या खूप कामाची!

Maharashtra SSC Result 2026: काही मिनिटांत आईच्या नावावरून ऑनलाईन निकाल कसा मिळवायचा? याबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (MSBSHSE) दहावीचा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. दरवर्षी निकाल जाहीर झाला की, लाखो विद्यार्थी आणि पालक अधिकृत संकेतस्थळावर गर्दी करतात. अनेकदा रोल नंबर माहिती असतो, पण निकालासाठी आईच्या नावाचीही आवश्यकता असते. अशा वेळी गोंधळून न जाता केवळ काही मिनिटांत आईच्या नावावरून ऑनलाईन निकाल कसा मिळवायचा? याबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
महाराष्ट्र बोर्डाच्या नियमानुसार, विद्यार्थ्याचा दहावीचा निकाल ऑनलाइन पाहण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची गरज असते: पहिली म्हणजे विद्यार्थ्याचा 'सीट नंबर' (Seat Number) आणि दुसरी म्हणजे 'आईचे नाव' (Mother's Name). अनेक विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो की आईचे नाव का लागते? तर ही एक सुरक्षा पद्धत आहे, जेणेकरून निकालाची गोपनीयता टिकून राहील. आईचे नाव टाईप करताना ते अर्जावर (Exam Form) जसे लिहिले होते, तसेच असणे अनिवार्य आहे.
निकाल पाहण्यासाठी केवळ महाराष्ट्र बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटचाच वापर करावा. इंटरनेटवर अनेक बनावट लिंक उपलब्ध असतात, त्यापासून सावध राहा. खालील संकेतस्थळे निकालासाठी विश्वसनीय आहेत:
mahresult.nic.in
sscresult.mkcl.org
msbshse.co.in
यापैकी कोणत्याही पोर्टलवर जाऊन तुम्ही तुमचा निकाल सुरक्षितपणे पाहू शकता.
आईच्या नावावरून निकाल पाहण्याची 'स्टेप-बाय-स्टेप' प्रक्रिया
निकाल पाहण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा:
सर्वात आधी वरीलपैकी एका अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
मुख्य पृष्ठावर (Home Page) 'SSC Examination Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.
आता तुमच्यासमोर एक नवीन विंडो उघडेल. तिथे तुमचा 'Seat Number' टाका.
त्याखालील चौकटीत 'Mother's Name' (आईचे नाव) विचारले जाईल.
आईचे नाव टाईप केल्यानंतर 'View Result' या बटणावर क्लिक करा.
तुमचा गुणतक्ता स्क्रीनवर दिसेल.
अनेकदा विद्यार्थी आईचे नाव बरोबर असूनही निकाल पाहू शकत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्पेलिंगमधील चूक. जर तुमच्या आईचे नाव 'Anita' असेल आणि अर्जावर ते 'Ankita' झाले असेल, तर तुम्हाला अर्जावरील नावाप्रमाणेच टाईप करावे लागेल. जर आईचे नाव अर्जावर नमूद नसेल किंवा उपलब्ध नसेल, तर त्या जागी 'XXX' असे टाईप करावे लागते, असे बोर्डाकडून सुचवले जाते. त्यामुळे तुमच्या हॉल तिकीटावर आईचे नाव कसे आहे, हे एकदा नक्की तपासा.
जर वेबसाईटवर जास्त ट्रॅफिकमुळे सर्व्हर डाऊन झाला, तर घाबरण्याचे कारण नाही. तुम्ही 'DigiLocker' या ॲपचा वापर करून तुमची डिजिटल मार्कशीट डाऊनलोड करू शकता. तसेच, बोर्डाने SMS सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून दिली आहे. ठराविक फॉरमॅटमध्ये मेसेज पाठवून तुम्ही तुमच्या विषयांचे गुण मोबाईलवर मिळवू शकता. यामुळे इंटरनेट नसतानाही निकाल पाहणे सोपे होते.
निकाल पाहिल्यावर जर एखाद्या विद्यार्थ्याला आपल्या गुणांबद्दल शंका असेल, तर तो 'गुणपडताळणी' (Verification) किंवा 'उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत' (Photocopy) यासाठी अर्ज करू शकतो. निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असते. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल 'राखून' (Withheld) ठेवले जातात, त्यांनी त्वरित आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
दहावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होतो. निकाल पाहिल्यानंतर मूळ गुणपत्रिका (Original Marksheet) ही विद्यार्थ्यांना काही दिवसांनंतर त्यांच्या संबंधित शाळांमधून दिली जाते. ऑनलाईन निकाल हा केवळ तात्पुरत्या माहितीसाठी असतो. पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी ही मूळ गुणपत्रिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.