Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा निकाल जाहीर, 92.09 टक्के लागला निकाल!

10th Result: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने फेब्रुवारी मार्च मध्ये घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केलाय. आज दुपारी एक वाजता ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येणार आहे. राज्यातील 23 हजार 683 शाळांमधून एकूण 16 लाख 15 हजार 489 विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती.बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांची थोड्यावेळात पत्रकार परिषद सुरू होईल.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही निकालाच्या दिवशी अधिकृत वेबसाईटवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी तांत्रिक बिघाड टाळण्यासाठी आणि तातडीने निकाल जाणून घेण्यासाठी बोर्डाने तीन विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यार्थी त्यांचा निकाल ऑनलाईन वेबसाईट, मोबाईल SMS आणि डिजिलॉकर (DigiLocker) द्वारे कसा पाहू शकतात, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
मुलींची टक्केवारी ९४.९६ टक्के
मुलांची टक्केवारी: ९०.५६ टक्के
पुणे - ९४.२४ टक्के
नागपूर- ८९.०७ टक्के
संभाजीनगर- ८८.४१
मुंबई - ९४.९७
कोल्हापूर - ९५.४७
अमरावती - ९०.५०
नाशिक ९०.५३
लातूर - ८८.४२
कोकण - ९७.६२
४,३१,१६४ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण
३,८०,४३७ विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण
१,३४,१३४ विद्यार्थी तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण
राज्यातील २३,६१२ माध्यमिक शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली
त्यापैकी १५,५५,०२६ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती
राज्यातील ६,६१२ शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला
मार्च २०२३, मार्च २०२४ आणि फेब्रुवारी-मार्च २०२६ परीक्षांतील नियमित विद्यार्थ्यांच्या निकालात वाढ झाली
तुमचा दहावीचा निकाल अवघ्या काही मिनिटांत पाहण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा.
अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.सर्वात आधी तुमच्या मोबाईल किंवा संगणकावरील ब्राउझरमध्ये (Google Chrome/Safari) खालीलपैकी एका अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.(उदा. mahresult.nic.in किंवा sscresult.mkcl.org)
निकालाच्या लिंकची निवड करा
वेबसाईटच्या मुख्य पृष्ठावर (Home Page) तुम्हाला 'SSC Examination Result March 2026' अशी लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
आसन क्रमांक (Seat No.) प्रविष्ट करा
तुमच्या हॉल तिकीटवर (Hall Ticket) असलेला तुमचा आसन क्रमांक (Seat Number/Roll Number) दिलेल्या रकान्यात अचूकपणे टाईप करा.
आईचे नाव नमूद करा
त्याखालील चौकटीत तुमच्या आईचे नाव (Mother's Name) इंग्रजीमध्ये टाईप करा. (लक्षात ठेवा, तुमच्या अर्जावर किंवा हॉल तिकीटवर जसे स्पेलिंग आहे, तसेच नाव लिहिणे अनिवार्य आहे).
'निकाल पहा' (View Result) बटणावर क्लिक करा
दोन्ही माहिती भरून झाल्यावर खाली दिलेल्या 'View Result' या बटणावर क्लिक करा.
निकाल जतन (Save) करा
तुमचे गुण स्क्रीनवर दिसतील. भविष्यातील संदर्भासाठी त्याचा स्क्रीनशॉट (Screenshot) घ्या किंवा 'Download PDF' या पर्यायावर क्लिक करून फाईल सेव्ह करून ठेवा.
विना इंटरनेट निकाल: SMS सुविधेचा वापर
अनेकदा ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वेग कमी असतो किंवा वेबसाईट स्लो चालते. अशा वेळी विद्यार्थी एका साध्या SMS द्वारे आपला निकाल मिळवू शकतात.
तुमच्या मोबाईलच्या मेसेज बॉक्समध्ये जा.
तिथे MHSSC <तुमचा सीट नंबर> असा मेसेज टाईप करा. (उदा. जर सीट नंबर A123456 असेल, तर MHSSC A123456 असे लिहा).
हा मेसेज 57766 या क्रमांकावर पाठवा.
काही वेळातच तुम्हाला तुमच्या सर्व विषयांचे गुण मेसेजद्वारे कळवले जातील.
'डिजिलॉकर' (DigiLocker) द्वारे डिजिटल मार्कशीट
भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत 'डिजिलॉकर' हे एक सुरक्षित माध्यम आहे.
विद्यार्थी डिजिलॉकरच्या वेबसाईटवर किंवा ॲपवर लॉग-इन करून आपली अधिकृत मार्कशीट आणि 'पासिंग सर्टिफिकेट' डाऊनलोड करू शकतात.
येथे मिळणारी कागदपत्रे सर्वत्र कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरली जातात.
निकाल लागल्यानंतर काही तासांतच या प्लॅटफॉर्मवर गुणपत्रिका अपडेट केल्या जातात, ज्यामुळे पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी मदत होते.
निकाल पाहताना अनेकदा विद्यार्थी 'आईचे नाव' किंवा 'स्पेलिंग'मध्ये चूक करतात, ज्यामुळे निकाल दिसत नाही. लक्षात ठेवा, हॉल तिकीटावर (Admit Card) आईचे नाव ज्या स्पेलिंगसह लिहिले आहे, तसेच नाव वेबसाईटवर टाईप करणे आवश्यक आहे. जर अर्जावर आईचे नाव नसेल, तर बोर्डाच्या सूचनेनुसार 'XXX' हा पर्याय वापरून निकाल पाहता येतो.
दहावीच्या निकालात 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' (Best of Five) हे धोरण अद्यापही लागू आहे. विद्यार्थ्यांच्या सहा मुख्य विषयांपैकी ज्या पाच विषयांत सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत, त्याच गुणांच्या आधारे एकूण टक्केवारी काढली जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा निकाल सुधारण्यास मदत होते. ज्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधार (Class Improvement Scheme) करायची आहे, त्यांच्यासाठी बोर्डाकडून पुढील संधीची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या तासाभरात लाखो युझर्स एकाच वेळी वेबसाईटला भेट देतात, ज्यामुळे सर्व्हरवर लोड येतो. अशा वेळी घाबरून न जाता थोडा वेळ वाट पाहा किंवा वर दिलेल्या SMS सुविधेचा वापर करा. वेबसाईट वारंवार रिफ्रेश केल्याने सर्व्हर अधिक संथ होऊ शकतो, त्यामुळे संयम बाळगणे आवश्यक आहे.
ऑनलाईन मिळालेला निकाल हा केवळ तात्पुरती माहिती देण्यासाठी असतो. मूळ गुणपत्रिका (Original Marksheet) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेत काही दिवसांनंतर दिली जाते. ११ वीच्या प्रवेशासाठी (FYJC Admission) ऑनलाईन नोंदणी करताना विद्यार्थ्यांकडे त्यांचा सीट नंबर आणि गुण असणे अनिवार्य आहे. निकालानंतर लगेचच अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू होतो, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.