Maharashtra Board HSC Result 2026: महाराष्ट्र बारावी बोर्डाचा निकाल आज जाहीर होणार, 12 वी रिझल्ट कोणत्या वेबसाईटवर आणि कसा पहायचा?

Maharashtra Board HSC 12th Results 2026: बारावीचा निकाल कधी जाहीर होणार याची तारीख ठरली आहे. एसएससी बोर्डाचे अध्यक्ष ञिभुवन कुलकर्णी  यांनी तारीख जाहीर केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 09:30 AM IST
Maharashtra Board HSC Result 2026: बारावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा इयत्ता बारावीचा निकाल आज, 2 मे 2026 (शनिवार) रोजी जाहीर होत आहे. मंडळाचे अध्यक्ष त्रिभुवन कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी 11 वाजता अधिकृत पत्रकार परिषदेत निकालाची आकडेवारी जाहीर केली जाईल, त्यानंतर दुपारी 1 वाजता विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटवर आपला वैयक्तिक निकाल पाहता येईल.

14 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली

2026 या वर्षात 14,17,969  विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या HSC  बारावीची परीक्षा दिवी.  सुमारे 14.27 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षेचा फॉर्म भरले होते.  प्रत्यक्ष  14.17 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसले होते. 

बारावीचा निकाल कोणत्या वेबसाईटवर आणि कसा पहायचा?

अधिकृत वेबसाईटवरून बारावीच्या निकाल पाहता येणार आहे. 

  • मोबाईल/कॉम्प्युटरवर ब्राउझरवर Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. 
    https://mahahsscboard.in/
    https://mahresult.nic.in/
     
  • “HSC Examination Result 2026” या लिंकवर क्लिक करा
  • तुमचा Seat Number (बैठक क्रमांक) आणि Mother’s First Name (आईचं नाव) टाका
  • “View Result” किंवा “Submit” बटणावर क्लिक करा.  निकालाची प्रत येथे दिसेल 

मुंबई महानगरपालिकेच्या वूलन मिल्स शाळेचा इयत्ता दहावीचा (ICSE) निकाल शंभर टक्के

मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभाग अंतर्गत आयसीएसई मंडळाशी संलग्न एकमेव मुंबई पब्लिक स्कूल  वूलन मिल्स या शाळेचा इयत्ता दहावीचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. शाळेतील सर्व 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यापैकी 20 विद्यार्थ्यांनी विशेष प्रावीण्य संपादन केले आहे.

या परीक्षेत वीर खाटीकमारे याने ९६.६० टक्के गुण मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला. कुशल जैन (९५.६० टक्के), अंशिका राणा (९३.८० टक्के), रोनक परब (९१.८० टक्के), राज खाटीकमारे (९१.६० टक्के) आणि ओम गुप्ता (९०.८० टक्के) या विद्यार्थ्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले. तसेच ऋषिकेश साळवे (८९.८० टक्के), दर्श कुर्लीकर (८८.२० टक्के), सारांश एम (८७.२० टक्के) आणि कुवम (८६.४० टक्के) यांनी ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त केले. आयुष साकपाळे (८४.८० टक्के), हृषभ कंवजिया (८३ टक्के), देवांश (८०.८० टक्के), अरबिश (८०.८० टक्के) आणि मोमिना शेख (८०.६० टक्के) यांनी ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविले. तसेच मानेओ माओ (७९ टक्के), मेहर कौर (७८.६० टक्के), दक्ष जैन (७८.४० टक्के), सार्थक मोरे (७७ टक्के) आणि गणेश चौधरी (७५.२० टक्के) यांनीही उल्लेखनीय यश मिळविले.

मुंबईच्या महापौर  रितू तावडे, उपमहापौर  संजय घाडी, शिक्षण समिती अध्यक्ष  राजेश्री शिरवडकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त  अश्विनी भिडे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, उप आयुक्त (शिक्षण) डॉ. (श्रीमती) प्राची जांभेकर यांनी या उल्लेखनीय यशाबद्दल विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे आणि पालकांचे अभिनंदन केले आहे.

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

