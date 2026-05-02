English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर, यंदाही मुलीच अव्वल, तर कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल

महाराष्ट्र बोर्डाचा बारावीचा निकाल जाहीर, यंदाही मुलीच अव्वल, तर कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल

Maharashtra Board HSC Result 2026 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 12 वीच्या (HSC) निकाल लागला असून कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल लागला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 2, 2026, 11:44 AM IST
बारावीचा निकाल जाहीर (AI PHOTO)

Maharashtra Board HSC Result 2026 :  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 12 वीच्या (HSC) आज निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. बारावीचा निकाल 89.79 टक्के लागला आहे. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही मुलांपेक्षा मुली अव्वल ठरल्या आहेत. तर कोकण विभागाचा निकाल हा सर्वाधिक लागला आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोकण या नऊ विभागातील बारावीचा निकाल ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना दुपारी 1 वाजता निकाल ऑनलाइन पाहता येणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या वेबसाइटवर पाहा निकाल!

mahresult.nic.in
hscresult.mkcl.org
mahahsscboard.in

असा तपासा निकाल!

बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
त्यानंतर होमपेजवर 'HSC Examination Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.
तुमचा Roll Number आणि आईचे नाव टाका.
'Submit बटण दाबताच तुमचा निकाल स्क्रीनवर पाहिला मिळेल.
त्यानंतर निकालाची प्रिंटआउट किंवा स्क्रीनशॉट काढून घ्या.

महाराष्ट्र बोर्ड 12 वी निकाल पाहण्यासाठी हे आहेत 4 पर्याय 

- अधिकृत वेबसाइट्स : mahresult.nic.in किंवा hscresult.mkcl.org 
- SMS सेवा : MHHSC <Seat No> टाईप करून 57766 वर पाठवा आणि निकाल पाहा.
- DigiLocker: डिजिटल मार्कशीटसाठी डिजीलॉकर ॲपवरही सोय
- UMANG ॲप: केंद्र सरकारच्या उमंग ॲपवर 'HSC Result' सेक्शनमध्ये जाऊन निकाल तुम्ही पाहू शकता.

बारावीचा निकाल डिजीलॉकर (DigiLocker) वरही पाहता येणार 

विद्यार्थ्यांना बारावीचा निकालाची त्यांची डिजिटल मार्कशीट डिजीलॉकरवरही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबरचा वापर करून डिजीलॉकर ॲप किंवा वेबसाइटवरून मार्कशीट डाऊनलोड करता येणार असून ही इतर कामांसाठी अधिकृत मानली जाणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
HSC resultMaharashtra Board

