महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी-बारावी निकालाबाबत मोठी अपडेट; कधी लागणार निकाल? या वेबसाईट आताच नोट करा

SSC HSC Result Updates : महाराष्ट्र राज्य मंडळाकडून दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या निकालाबाबत पालक आणि विद्यार्थी यांच्या उत्सुकता असून सगळ्यांच्या नजरा याकडे लागल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 10 आणि 12 वीचा निकाल एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लागणार आहे. सीबीएसईचा निकाल लागल्यानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष महाराष्ट्राच्या दहावी आणि बारावीच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लागून राहिलं आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष निकालाकडे राहिलं आहे. दहावी आणि बारावीच्या निकालावर विद्यार्थी भविष्याचा विचार करतात. यावर पुढे कोणत्या क्षेत्राकडे वळायचं त्याची तयारी करतात. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी 2026 आणि मार्च 2026 मध्ये दहावी आणि बारावीची लेखी परीक्षा घेतली गेली. आता या साऱ्यांचं लक्ष निकालाकडे लागून राहिलं आहे.
सध्या मंडळाकडून निकालाची कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मागील वर्षांमधील कल आणि सध्याच्या अपडेट्सनुसार, निकाल खालील काळात लागण्याची शक्यता आहे.
बारावी (HSC): मे2026 च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात म्हणजे अंदाजे 15 मे च्या आसपास निकाल जाहीर होऊ शकतो. काही सूत्रांनुसार, मे च्या पहिल्या आठवड्यातही 1 ते 6 मे निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दहावी (SSC): बारावीच्या निकालानंतर साधारणपणे एक ते दोन आठवड्यांनी, म्हणजेच मे अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दहावीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 या कालावधीत पार पडली. तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 या दरम्यान घेण्यात आली.
निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थी खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर पाहू शकतात: