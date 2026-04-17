  • महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी-बारावी निकालाबाबत मोठी अपडेट; कधी लागणार निकाल? या वेबसाईट आताच नोट करा

महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी-बारावी निकालाबाबत मोठी अपडेट; कधी लागणार निकाल? या वेबसाईट आताच नोट करा

Maharashtra Board 10th 12th Result Date Update: महाराष्ट्र बोर्डाच्या 10 वी आणि 12 वीच्या निकालाची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झालेल्या या परीक्षांचे निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले जातील. विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष आता निकालाच्या अधिकृत तारखेकडे लागले आहे

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 17, 2026, 10:55 AM IST
महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी-बारावी निकालाबाबत मोठी अपडेट; कधी लागणार निकाल? या वेबसाईट आताच नोट करा
Maharashtra SSC HSC Results 2026 Date

SSC HSC Result Updates : महाराष्ट्र राज्य मंडळाकडून दहावी आणि बारावी परीक्षांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. या निकालाबाबत पालक आणि विद्यार्थी यांच्या उत्सुकता असून सगळ्यांच्या नजरा याकडे लागल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 10 आणि 12 वीचा निकाल एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आणि मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लागणार आहे. सीबीएसईचा निकाल लागल्यानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष महाराष्ट्राच्या दहावी आणि बारावीच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लागून राहिलं आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर आता सगळ्यांचं लक्ष निकालाकडे राहिलं आहे. दहावी आणि बारावीच्या निकालावर विद्यार्थी भविष्याचा विचार करतात. यावर पुढे कोणत्या क्षेत्राकडे वळायचं त्याची तयारी करतात. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी 2026 आणि मार्च 2026 मध्ये दहावी आणि बारावीची लेखी परीक्षा घेतली गेली. आता या साऱ्यांचं लक्ष निकालाकडे लागून राहिलं आहे. 

निकालाच्या संभाव्य तारखा

सध्या मंडळाकडून निकालाची कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मागील वर्षांमधील कल आणि सध्याच्या अपडेट्सनुसार, निकाल खालील काळात लागण्याची शक्यता आहे. 
बारावी (HSC): मे2026 च्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात म्हणजे अंदाजे 15 मे च्या आसपास निकाल जाहीर होऊ शकतो. काही सूत्रांनुसार, मे च्या पहिल्या आठवड्यातही 1 ते 6 मे निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दहावी (SSC): बारावीच्या निकालानंतर साधारणपणे एक ते दोन आठवड्यांनी, म्हणजेच मे अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दहावीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कधी झाल्या?

बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 11 मार्च 2026 या कालावधीत पार पडली. तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 या दरम्यान घेण्यात आली. 

निकाल कुठे पाहायचा?

निकाल जाहीर झाल्यावर विद्यार्थी खालील अधिकृत वेबसाइट्सवर पाहू शकतात:

  • mahresult.nic.in
  • hscresult.mkcl.org
  • sscresult.mkcl.org

तुमचा निकाल पाहण्यासाठी खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करा:

  • Step 1. वेबसाईटला भेट द्या: वर दिलेल्या अधिकृत वेबसाईटपैकी एक उघडा.
  • Step 2: लिंक निवडा: होमपेजवर 'SSC Result 2026' किंवा 'HSC Result 2026' या लिंकवर क्लिक करा.
  • Step 3: माहिती भरा: तुमचा सीट नंबर (Seat Number) आणि आईचे नाव (Mother's Name) अचूक टाईप करा. (जर आईचे नाव अर्जावर नसेल, तर तिथे 'XXX' किंवा बोर्डाच्या सूचनेनुसार शब्द वापरावा).
  • Step 4: निकाल पहा: 'View Result' बटणावर क्लिक करा. तुमचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.
  • Step 5: सेव्ह करा: भविष्यातील संदर्भासाठी निकालाची प्रिंट घ्या किंवा PDF डाउनलोड करून ठेवा.
Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

