Marathi News
BREAKING NEWS: अजित पवारांचं विमान बारामतीत कोसळलं; अपघातात अजित पवारांच निधन

Ajit Pawar Death Breaking News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज बारातमीमध्ये सभेसाठी जात असतानाच त्यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये अजित पवारांसहीत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 28, 2026, 12:18 PM IST
बारामतीत झाला अपघात (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death in Plane Accident: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं अपघाती निधन झालं आहे. अजित पवार आज सकाळी प्रचार सभेसाठी बारातमीला जात असतानाच विमान लॅण्डींगदरम्यान कोसळलं. बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याने विमानाने पेट घेतला. आहे. अजित पवार बारामतीच्या दौऱ्यावर निघाले होते. अजित पवारांच्या चार प्रचारसभा पार पडणार होत्या. अजित पवार यांचं विमान बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होत होतं त्याचवेळी त्याला अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आङे. या अपघातामध्ये अजित पवारांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

तीन मृतदेह अपघात झाला त्या ठिकाणी सापडले अन्...; पोलिसांनी दिली माहिती

पुणे पोलिस दलातील पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली. तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडल्याची माहिती संदीप सिंह गिल यांनी दिली आहे. अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. अपघात स्थळी तीन मृतदेह सापडले असून तीनही मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आले. अद्याप कुणाचीही ओळख पटली नाही असं पोलिसांनी सांगितलं. 

विमानात कोण कोण प्रवास करत होतं?

एकूण प्रवासी 05
1. माननीय अजित दादा पवार साहेब 
2. मुंबई पीएसओ HC विदीप जाधव 
3. पायलट कॅप्टन सुमित कपूर 
4. कॅप्टन संभवी पाठक 
5. पिंकी माळी, फ्लाईट अटेंडंट

मुंबई टेक ऑफ टाइमिंग सकाळी 08.10 वाजता

बारामती लँडिंग 08.50 वाजता

विमान कोणतं होतं? मालक कोण?

ऑपरेटर: व्हीएसआर

मालक : कॅप्टन रोहित सिंग आणि व्ही. के. सिंग

विमानाचा प्रकार: लिअरजेट 45

विमान नोंदणी: व्हीटी-एसएसके

स्थान: बारामती विमानतळ

विमानातील कर्मचारी: क्रूसह 05

तपशील: विमानाचा बारामती येथे अपघात झाला. 

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसहीत 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.

प्राथमिक माहितीनुसार, अपघातात कोणीही वाचलेले नाही.

सुप्रिया सुळे सुनेत्रा पवार बारातमीला रवाना

अधिवेशन असल्याने खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार सुनेत्रा पवार दिल्लीत आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच त्या बारामतीला रवाना झाल्या आहेत. दिल्लीतून हे सर्व नातेवाईक पुणे मार्गे बारामतीला येणार आहेत.  11 वाजताच्या सुमारास विमानाने ते पुण्यात दाखल होतील. 

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन वर्षा निवासस्थानी पोहोचले आहेत.  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Plane Accidentअजित पवारbaramatiNCP

