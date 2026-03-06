'कर्ज काढून फटाके वाजवणारा अर्थसंकल्प, 2047 कोणी बघितलय?'; उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया!

Uddhav Thackeray On Maharashtra Budget: निवडणुकीच्या वेळेला ज्या थापा मारल्या होत्या त्या क्लिप अजूनही माझ्या फ़ोन मध्ये आहे. आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती २ लाखांपर्यंत केली होती. एकूणच आजचा अर्थसंकल्प पाहिजेत तर सातबार कोरा नाही झाला. कर्ज काढून फटाके फोडल्यासारखे हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका उद्धव ठाकरेंनी केलीय.
लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये नाही दिले. शेतकऱ्यांसाठी हा फसवा अर्थसंकल्प असल्याची टीका ठाकरेंनी केली. प्रत्येकाला कळेन की या अर्थसंक्लमुके कोणाच्या आयुष्यात काहीही फरक पडलेला नाही. या अर्थसंकल्पात थापांचे थर वाढले. शाब्दीक खेळ केलाय. आताची कर्जमुक्ती 2047 पर्यंत पूर्ण करणार का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. थांपीच लेव्हल वाढलीय. 2047 कोणी बघितलय? आता शेतकऱ्यांच्य हातात काय पडलय? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
3 कोटी वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठे आहे? जेव्हा एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा असेल तर तुम्ही बेघर करता.. मग हे वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठून आणणार आहे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. गुजरात-मुंबई बुलेट ट्रेन येतेय. पण मुंबईचा माणूस गुजरातला जाऊन करणार काय? 2047 पर्यंत भाजप टिकणार नाही फक्त कर्जाचा डोंगर उभारत आहे, अशी टीका ठाकरेंनी केली. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकांचा अध्यक्ष मी आहे. निधी नाहीय. आणि किती वेळात ते पूर्ण होणार ते ते सांगत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
3 कोटी वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठे आहे? जेव्हा एखादा प्रोजेक्ट उभारायचा असेल तर तुम्ही बेघर करता.. मग हे वृक्ष लावण्यासाठी जमीन कुठून आणणार आहे? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. गुजरात-मुंबई बुलेट ट्रेन येतेय. पण मुंबईचा माणूस गुजरातला जाऊन करणार काय? 2047 पर्यंत भाजप टिकणार नाही फक्त कर्जाचा डोंगर उभारत आहे, अशी टीका ठाकरेंनी केली. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकांचा अध्यक्ष मी आहे. निधी नाहीय. आणि किती वेळात ते पूर्ण होणार ते ते सांगत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १ हजार ७०८ कोटींनी अधिक तरतूद केली आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पासाठी ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची खर्चासाठी तरतूद केली आहे. ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तूट येत आहे.राजकोषीय तूट ही ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.महसुली तूट ही १ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे.
राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पिककर्ज थकित असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केली. 'जे शेतकरी कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूनं नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल', असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी त्यांनी कोकणाचा आवर्जून उल्लेख करत, 'ही बाब कोकणासाठी महत्त्वाची आहे कारण कोकणातील लोकं सगळं कर्ज परत करतात' असंही फडणवीस म्हणाले.