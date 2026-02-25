English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अखेर महाराष्ट्राला मिळणार विधान परिषदेचा विरोधीपक्ष नेता! दबंग नेत्याकडे सोपवणार जबाबदारी

Maharashtra Vidhan Parishad Leader Of Opposition: विधान परिषदेच्या विरोधीपक्ष नेतेपदासंदर्भात लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाणार असून या शर्यतीमध्ये केवळ एकच नाव आघाडीवर आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाकडे हे पद सोपवलं जाणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 25, 2026, 11:00 AM IST
अखेर महाराष्ट्राला मिळणार विधान परिषदेचा विरोधीपक्ष नेता! दबंग नेत्याकडे सोपवणार जबाबदारी
लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Leader Of Opposition: विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते आंबादास दावनवेंच्या सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपल्याने विधान परिषदेमध्ये विरोधीपक्ष नेता नाही. मात्र रिक्त झालेलं हे पद लवकरच भरलं जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजे याच अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष नेता कोण हे निश्चित होणार असून एका दबंग नेत्याचं नाव सध्या जोरदार चर्चेत आहे. हाच नेता विधान परिषदेचा विरोधीपक्ष नेता होणार असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

कोण होणार विरोधीपक्ष नेता?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेता निवड होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते पदासाठी सभापतींकडे पत्र दिले होते. कोल्हापूरमधील काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते होण्याची शक्यता आहे. लवकरच सभापती राम शिंदे विरोधी पक्षनेते पदाबाबत निर्णय घेणार आहेत. 

भावी विरोधीपक्ष नेत्याची थोडक्यात ओळख

सतेज पाटील हे विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आहेत. तसेच ते काँग्रेसचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्षही आहेत. यापूर्वी त्यांनी 2019 ते 2022 दरम्यान राज्याच्या मंत्रिमंडळात अनेक पदं भूषवली आहेत. सतेज पाटलांनी गृह (शहरी), गृहनिर्माण, परिवहन राज्य मंत्रीपदाची जबाबदारी पार पडली आहे. सतेज पाटील हे कोल्हापूरचे प्रभावशाली नेते आहेत आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसचे चेहरे म्हणून ओळखले जातात. महाविकास आघाडीमध्ये एकता रहावी म्हणून सतेज पाटील कायमच प्रयत्नशील असल्याचं मागील काही वर्षांमध्ये दिसून आलं आहे. याच कारणामुळे आता विरोधीपक्ष नेतेपदाची माळ सतेज पाटलांच्या गळ्यात पडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थी असतानाच राजकारणात सक्रीय झाले

सतेज पाटलांनी आपल्या राजकारणाची सुरुवात विद्यार्थी परिषदेपासून केली. त्यानंतर त्यांनी सहकार क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. 1992-93 मध्ये सतेज पाटलांनी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे नॅशनल स्टुडंट यूनियन इंडियातर्फे विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष म्हणून निवडणूक लढवून जिंकली. येथूनच त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात झाली. त्यानंतर 9 वर्षांनी म्हणजेच 2001 मध्ये ते कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक झाले. हे सहकार क्षेत्रातील त्यांचं पहिलं यशस्वी पाऊल होतं. 2004 मध्ये त्यांनी विधानसभा मतदारसंघातून स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत दिग्विजय खानविलकर यांचा पराभव केला. 42 हजारांहून अधिक मतांनी ते निवडून आले. ते 2009 मध्ये पुन्हा कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघातून विजयी झाले. 2010 ते 2014 धरम्यान ते अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाणांच्या सरकरामध्ये राज्यमंत्री होते. त्यांनी गृह (शहरी व ग्रामीण), ग्रामीण विकास आणि अन्न व औषध प्रशासन या मंत्रालयांचं काम पाहिलं. 2014 मध्ये ते कोल्हापूर दक्षिणमधून अमल महाडिक यांच्याकडून पराभूत झाले.

विधान परिषदेमधील कारकिर्द

कोल्हापूर स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघातून 2016 मध्ये एमएलसी म्हणून सतेज पाटलांची निवड झाली. तीन वेळा निवडून आलेल्या महादेवराव महाडिक यांचा त्यांनी पराभव केला. एक हाजारांहून अधिक मताधिक्याने जिंकून येत सतेज पाटलांनी आपल्या विधान परिषध कारकि‍र्दीची सुरुवात केली. 2022 मध्ये पुन्हा ते विधान परिषदेवर निवडून आले असून त्यांचा कार्यकाळ 1 जानेवारी 2028 पर्यंत आहे. त्यांचा कार्यकाळही त्यांना विरोधीपक्ष नेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

