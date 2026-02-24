English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'राज्यमंत्र्यांना उत्तर देता येत नाही का? ', अनिल परब सभागृहात आक्रमक; नक्की काय घडले?

BMC Budget 2026: संबंधित खात्याचा विषय जर कोणी उपस्थित केला, तर त्याला उत्तर देण्यासाठी नेमलेले मंत्री उत्तर देतात.याच मुद्यावरून आज ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब विधान परिषदेत कडाडले.

सीमा आढे | Updated: Feb 24, 2026, 04:59 PM IST
अनिल परब

BMC Budget 2026: मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री साधारणपणे आपल्याकडे असलेल्या खात्याची जबाबदारी दुसऱ्या मंत्र्यांवर सोपवतात. संबंधित खात्याचा विषय जर कोणी उपस्थित केला, तर त्याला उत्तर देण्यासाठी नेमलेले मंत्री उत्तर देतात.याच मुद्यावरून आज ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब विधान परिषदेत कडाडले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

इतर मंत्र्यांवर जबाबदारी सोपवण्यापेक्षा संबंधित खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनाच उत्तर का देऊ दिले जात नाही? यावर बराच वेळ मंत्री शंभूराज देसाई आणि अनिल परब यांच्यात तीव्र खडाजंगी झाली. अखेर यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मध्यस्थी करावी लागली.

काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विविध खात्यांची जबाबदारी मंत्री उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि दादा भुसे यांच्याकडे सोपवली होती. संबंधित खात्याविषयी सभागृहात उत्तर द्यायचे असेल तर नेमलेले मंत्रीच उत्तर देतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली.

राज्यमंत्र्यांना उत्तर देता येत नाही का? 

यावरूनच आज विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब आक्रमक झाले. ते म्हणाले, “प्रत्येक खात्याला राज्यमंत्री असतानाही तिसऱ्या मंत्र्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी का दिली जातेय? राज्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही का? संबंधित खात्याचा राज्यमंत्री सभागृहात असतानाही दुसरा मंत्री त्याच्या खात्याचे उत्तर देतो का? राज्यमंत्र्यांना उत्तर देता येत नाही का? ज्यांना उत्तरच देता येत नाही, अशांना राज्यमंत्री का केले आहे?” असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत अनिल परब यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले.

लक्षवेधी पुढे जाऊ नये म्हणून ही व्यवस्था

यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर देताना सांगितले, “राज्यमंत्र्यांशी समन्वय साधूनच खात्याची जबाबदारी दुसऱ्या कॅबिनेट मंत्र्याला दिलेली आहे. प्रश्न पुढे जाऊ नये आणि लक्षवेधी पुढे जाऊ नये म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी सर्वांची मंजुरी घेण्यात आली आहे. सुरळीत कामकाज चालू ठेवण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.”

अनिल परब पुढे म्हणाले, “राज्यमंत्री उत्तर देत नाहीत... दुसऱ्या खात्याचा मंत्री उत्तर देतो आणि आश्वासन देतो, पण ते आश्वासन पूर्ण होत नाहीत. माझे स्वतःचे 13-14 विषय प्रलंबित आहेत, तरीही त्यांचा तोडगा निघत नाही.”

शिंदेंकडून वाद शांत करण्याचा प्रयत्न 

सभागृहात या विषयावरून अनिल परब आणि शंभूराज देसाई यांच्यात हमरीतुमरी सुरू असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी केली. ते म्हणाले, “सदस्यांची अडचण होऊ नये म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. परब यांचे जे विषय प्रलंबित आहेत, त्यांची पूर्तता करण्यासाठी देसाई यांना सांगितले आहे.” असे म्हणत शिंदे यांनी हा वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

Seema Adhe

सीमा आढे झी 24 तास वृत्तवाहिनीमध्ये करस्पॉन्डेंट म्हणून कार्यरत आहे. तिला मीडिया क्षेत्राचा 4 वर्षाचा अनुभव आहे. 2021 पासून डिजिटल क्षेत्रातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. डिजिटल मिडिया मधून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली, मागील 4 वर्षात मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेत वार्तांकन करण्याचा अनुभव आहे. ...Read More

