Add Zee Business As A Preferred Source
App

प्रसूती सामान्य असो अथवा सिझेरियन ‘या’ महिलांना मिळणार ₹25000; शासनाचा निर्णय

नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून प्रसूती सामान्य असो अथवा सिझेरियन दोन्हीसाठी सामन पैसे दिले जाणार आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:15 PM IST
प्रसूती सामान्य असो अथवा सिझेरियन ‘या’ महिलांना मिळणार ₹25000; शासनाचा निर्णय
Image Credit: शासनाचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अवघ्या तीन महिन्यांत लग्न का मोडले? पत्नीला मारहाण केल्याच्या आरोपांवर तेज प्रताप यादव यांनी सोडले मौन!
2
3
4
5