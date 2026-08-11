प्रसूती सामान्य असो अथवा सिझेरियन ‘या’ महिलांना मिळणार ₹25000; शासनाचा निर्णय

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून नोंदणीकृत महिला बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित प्रसूती साहाय्य योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार बांधकाम कामगार महिलांना आता प्रसूती सामान्य असो अथवा सिझेरियन, पात्र महिलेला 25 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. पूर्वी सामान्य प्रसूतीसाठी 15 हजार, तर सिझेरियनसाठी 20 हजार रुपये मदत दिली जात होती. सुधारित योजनेत दोन्ही प्रकारच्या प्रसूतींसाठी समान 25 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नोंदणीकृत महिला बांधकाम कामगारांना प्रसूतीसाठी एकरकमी 25 हजार रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. रक्कम पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. मंडळाकडे नोंदणी केलेली आणि सक्रिय नोंदणी असलेली महिला कामगारच योजनेचा लाभ घेऊ शकते. नोंदणीचे नूतनीकरणही आवश्यक असल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, प्रसूती झाल्याच्या वर्षभराच्या कालावधीत योजनेचा अर्ज सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
प्रसूतीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि मंडळाच्या नोंदणीशी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक राहतील. अर्ज मंडळाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे करता येणार आहे.
प्रसूती झाल्याच्या वर्षभराच्या कालावधीत योजनेचा अर्ज सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. महिला कामगाराची मंडळाकडे सक्रिय नोंदणी असणे, योजनेच्या निकषांची पूर्तता करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
जिल्ह्यात मंडळाकडे सुमारे 1.25 लाख महिला बांधकाम कामगार नोंदणीकृत आहेत. योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांपुरता मर्यादित राहणार आहे.
महिलांसाठी ही रक्कम जरी वाढवली, तरी दुसऱ्या बाजूने यामधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या पाल्यांना कामगार विभागाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती मात्र शासनाने बंद केली. ती पुन्हा सुरू करायला हवी, अशी मागणी कामगार एकता युनियनकडून केली जात आहे. आरटीईमुळे आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची सोय शासनाने केली म्हणून दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता अधिक वाढीव शिष्यवृत्ती कामगार विभागाकडून विद्यार्थ्यांना दिली जाते, असं बांधकाम कामगार मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागा अंतर्गत काम करणारे त्रिपक्षीय मंडळ आहे. केंद्र सरकारच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम, 1996 आणि महाराष्ट्र नियम, 2007 अंतर्गत या मंडळाची स्थापना झाली. सुरुवातीला 2007 मध्ये शासन प्रतिनिधींसह स्थापना झाली. मंडळाचा कार्यकाळ सामान्यतः तीन वर्षांचा असतो.