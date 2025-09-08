English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अभिमानास्पद! 9 वर्षांच्या सिद्धीने रचला इतिहास; 350 फूट धबधब्यातून रॅपलिंग करत ठरली 'लिटल वॉरियर', पाहा VIDEO

महाराष्ट्रातील बुलढाण्यातील अवघ्या 9 वर्षांच्या सिद्धीने अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. सिद्धीने धैर्य आणि निश्चयाच्या जोरावर एक अविस्मरणीय इतिहास रचला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 8, 2025, 04:06 PM IST
महाराष्ट्रातील बुलढाण्यातील सिद्धी सोनू या चिमुकलीचे जोरदार कौतुक होत आहे. अवघ्या 9 वर्षांच्या सिद्धीने धैर्य आणि निश्चयाच्या जोरावर अविस्मरणीय कामगिरी करत इतिहास रचला आहे.  या लहान मुलीने 10 ऑगस्ट 2025 रोजी 350 फूट उंच धबधब्यातून रॅपलिंग करून सर्वांना थक्क केलंय. ही कामगिरी केवळ एक धाडसी यशच नव्हं, तर तिच्या वयातील मुलांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे.  (Maharashtra Buldhana 9 year old Siddhi Sonu creates history rappelling from a 350 foot waterfall watch VIDEO)

या रोमांचक मोहिमेत सिद्धीने 4 किलोमीटरचा कठीण ट्रेक पूर्ण केला. यात 1 किलोमीटरचा नदीतील धोकादायक प्रवास आणि 3 किलोमीटरच्या घनदाट जंगलातील संघर्षाचा समावेश होता. पावसाळ्यातील खराब हवामान, चिखललेले मार्ग आणि अनेक अडथळ्यांचा तिने न डगमगता सामना केला. यापूर्वीही सिद्धीने सह्याद्री पर्वतरांगेतील कोकणकडा या धाडसी आणि अवघड गिर्यारोहण मोहिम यशस्वीरीत्या पार केली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा साखळी बुद्रुक इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या सिद्धीनं आपल्या धैर्याचं आणि जिद्दीचं उदाहरण ठेवलं आहे. यामुळं इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डला नऊ वर्षीय सिद्धीची नोंद घ्यावी लागली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

सिद्धी विठ्ठल सोनू ही बुलढाणातील साखळी बुद्रुक इथे राहते. ती इयत्ता पहिलीत असताना, महाराष्ट्रातील सर्वात उंच 'कळसुबाई शिखर' आणि यावर्षी 26 जानेवारीला हिमालयातील 'केदारकंठा' 12,500 फूट सर करून तिरंगा फडकवला होता. तर सिद्धीने 30 मार्च 2025 रोजी, पहाटे 4.30 वाजता पाचनाई गावातून चढाई सुरू करून केवळ साडेतीन तासांत हरिश्चंद्रगड आणि तारामती शिखर पार करुन महाराष्ट्राचे नाव उंचावले आहेत. सुमारे 1800 फूट उंचीचा कोकणकडा सर केला आहे. यानंतर तिनं भारताचा राष्ट्रध्वज कोकणकड्यावर फडकवला. पुन्हा रॅपलिंगच्या माध्यमातून म्हणजे दोरीच्या सहाय्याने कोकणकड्यावरून सुरक्षित उतरली. हिमऑर्डाइल ट्रेक अ‍ॅडव्हेंचर संस्थेने तिच्या शौर्याला सलाम करत "सह्याद्रीची हिरकणी" अशी उपाधी तिला बहाल करण्यात आली आहे. तर तिच्या या कामगिरीची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली आहे. 

तर सिद्धीचं माउंट एवरेस्ट सर करण्याचं स्वप्न आहे. मोबाईलच्या जगात हरवलेल्या मुलांसाठी तिचं धाडस आजच्या पिढीला प्रेरणा देणारं ठरतंय. बुलढाण्याच्या मातीतील जिजाऊंची ही लेक भविष्यात देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावणार, यात शंका तीळमात्र शंका नाही. तिच्या या यशामुळं तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. 

FAQ

1. सिद्धी सोनू कोण आहे?

सिद्धी विठ्ठल सोनू ही महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील साखळी बुद्रुक येथील 9 वर्षीय मुलगी आहे. ती जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, साखळी बुद्रुक येथे इयत्ता तिसरीत शिकते. तिने आपल्या धैर्य आणि निश्चयाने रॅपलिंग आणि गिर्यारोहणात अविस्मरणीय कामगिरी करत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवले आहे.

2. सिद्धीने कोणती उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे?

10 ऑगस्ट 2025 रोजी सिद्धीने 350 फूट उंच धबधब्यातून रॅपलिंग करून इतिहास रचला. या मोहिमेत तिने 4 किलोमीटरचा कठीण ट्रेक पूर्ण केला, ज्यामध्ये 1 किलोमीटर नदीतील धोकादायक प्रवास आणि 3 किलोमीटर घनदाट जंगलातील चढण यांचा समावेश होता. याशिवाय, तिने सह्याद्रीच्या कोकणकडा, कळसुबाई शिखर, हिमालयातील केदारकंठा (12,500 फूट), हरिश्चंद्रगड आणि तारामती शिखर यशस्वीरीत्या सर केले आहेत.

3. सिद्धीच्या कोकणकडा रॅपलिंग मोहिमेचे वैशिष्ट्य काय आहे?

सिद्धीने 1800 फूट उंचीचा कोकणकडा सर केला आणि तिथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवला. त्यानंतर ती रॅपलिंगच्या (दोरीच्या सहाय्याने उतरणे) माध्यमातून सुरक्षितपणे खाली उतरली. या कामगिरीसाठी तिला हिमऑर्डाइल ट्रेक अ‍ॅडव्हेंचर संस्थेने "सह्याद्रीची हिरकणी" ही उपाधी दिली आणि तिची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
HARISHCHANDRAGAD AND TARAMATI PEAKSIDDHI SONUNE9 YEAR OLD SIDDHI CONQUERS KEDARKANTHA HARISHCHANDRAGAD FORT TREK TARAMATI PEAKमहाराष्ट्रबुलढाणा

