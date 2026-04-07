प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 7, 2026, 05:02 PM IST
Explained: मुख्यमंत्र्यांच्या 5 निर्णयाचा थेट तुमच्यावर परिणाम; कसं बदलेल तुमचं आयुष्य? सोप्या भाषेत समजून घ्या!
कॅबिनेट निर्णय

Maharashtra Cabinate Decesion: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासनाला वेग देणारे पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत सरकारने प्रशासन अधिक चांगले आणि वेगवान करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली आहेत. यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रांना मोठी गती मिळणार आहे. महावितरण कंपनीची आर्थिक उभारणी करून तिला भांडवली बाजारात आणण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला. याशिवाय, रिमोट सेन्सिंग आणि जिओ स्पेशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सामान्य माणसाच्या दैनंदिन कामांना सुलभता येणार आहे. नागरिकांना याचा फायदा काय? सविस्तर जाणून घेऊया.

MRSAC केंद्र आता पूर्ण कंपनी बनणार

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) हे पूर्वी सोसायटी कायद्याखाली चालत होते. आता त्याची नोंदणी रद्द करून कंपनी कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत नवीन कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की, हे केंद्र आता स्वतंत्र आणि व्यावसायिक पद्धतीने काम करेल. रस्त्यांची माहिती, शहरांचे नियोजन, पाणलोट विकास, डोंगर विकास, ई-पंचनामा, कृषी तंत्रज्ञान, कांदळवनांचा अभ्यास आणि भूजल व्यवस्थापन अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत हे केंद्र वेगाने काम करेल. सध्या जी कामे हळूहळू होतात, ती आता जलद गतीने पूर्ण होतील. विद्यार्थी, शेतकरी आणि सरकारी अधिकारी यांना या तंत्रज्ञानाचा थेट फायदा होणार आहे. भौगोलिक माहितीचा वापर करून विकास कामे अधिक अचूक आणि वेगवान होतील.

महाजिओटेक कंपनी सुरू होणार

प्रशासनात आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (जिओ स्पेशिअल टेक्नॉलॉजी) आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर’ अर्थात महाजिओटेक नावाची नवीन कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कंपनीमुळे सरकारी कामे डिजिटल पद्धतीने आणि AI च्या मदतीने अधिक गतिमान होतील. विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी विशेष शैक्षणिक अभ्यासक्रम राबवले जातील. यामुळे तरुणांना नवीन नोकऱ्या मिळतील आणि नवोन्मेष वाढेल. सरकारी योजनांचा अंमलबाजवणी करताना नकाशे, उपग्रह माहिती आणि डेटा यांचा वापर करून चुका टाळता येतील. उदाहरणार्थ, रस्ते बांधणे, पूर नियंत्रण किंवा शेती विकास यासाठी ही कंपनी मोठी मदत करेल. एकूणच, डिजिटल गव्हर्नन्सला मोठी चालना मिळणार आहे.

महावितरण कंपनीची आर्थिक पुनर्रचना

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी अर्थात महावितरणची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने हमी दिलेल्या 32 हजार 679 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणले जातील. यामुळे कंपनीला नवीन भांडवल मिळेल आणि तिची आर्थिक जबाबदारी कमी होईल. सध्या वीज पुरवठा करताना आर्थिक अडचणी येत होत्या, त्या दूर होऊन वीज सेवा अधिक विश्वासार्ह आणि स्वस्त होईल. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना वीज बिलात स्थिरता राहील आणि औद्योगिक क्षेत्रालाही फायदा होणार आहे.

महावितरणमध्ये कृषी वीज व्यवसाय वेगळा

महावितरण कंपनीत कृषी वीज वितरणाचा व्यवसाय पूर्णपणे वेगळा करण्याचा (अॅग्री डिमर्जर) निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, ही कंपनी आता भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार आहे. म्हणजे, सामान्य गुंतवणूकदारही कंपनीचे शेअर्स खरेदी करू शकतील. यामुळे कंपनीला अतिरिक्त निधी मिळून तिचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि व्यावसायिक होणार आहे. शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा वेगळ्या विभागाकडून होईल, ज्यामुळे त्यांची समस्या कमी होईल. या निर्णयामुळे वीज क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी MRDP कार्यक्रमाला मंजुरी

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. या कार्यक्रमात खासगी भांडवल आणि जागतिक बँकेच्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत केले जाईल. पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधित नागरिकांना घर बांधण्यासाठी कर्ज सवलत, विमा सुरक्षा मिळेल. छोट्या उद्योगांना देखील कर्ज सवलती उपलब्ध होतील. याशिवाय, कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा खोऱ्यात पूर नियंत्रणासाठी नवीन प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जातील. पाण्याचा निचरा सुधारून पूराचा धोका कमी होईल. यामुळे लाखो नागरिकांना सुरक्षितता मिळेल.

प्रशासन आणि विकासाला AI-डिजिटल गती

प्रशासन गतिमान करणे हा या सर्व निर्णयांचा मुख्य उद्देश आहे. MRSAC आणि महाजिओटेक सारख्या कंपन्यांमुळे AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला दिसणार आहे. महावितरणची आर्थिक उभारणी आणि MRDP कार्यक्रमामुळे ऊर्जा क्षेत्र आणि आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत होईल. 

नागरिकांना काय फायदा?

या निर्णयाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना, विद्यार्थ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होईल. कामे जलद होतील, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे, हे निर्णय ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ आणि ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’ साठी महत्त्वाचे आहेत. येत्या काही महिन्यांत या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होईल आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत राज्य बनण्यास मदत होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

