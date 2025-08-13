फडणवीस सरकारचा दिलासादायक निर्णय! 2 ते 5 लाखांचं कर्ज घेणं अधिक सोपं झालं; आता...

Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी कर्जासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामीनदाराबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयांमुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून मुदत कर्ज, ऋण योजना व बीज भांडवल योजना राबवल्या जातात. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात.
महामंडळाच्या योजना राज्यातील या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास 600 कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास 100 कोटी आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास 50 - कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच - वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील, त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.
> महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामीनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येईल.
> दोन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामीनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामीनदाराची तरतूद करण्यात आली आहे.
> हा जामीनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे 20 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे यापूर्वीच्या 150 रुपयांऐवजी 170 रुपये मार्जिन मिळणार आहे.
शिधापत्रिकाधारकांना 53 हजार 210 रास्तभाव दुकानदारांमार्फत अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तूंचे वितरण करण्यात येते. या दुकानदारांना केंद्र सरकारकडून 45 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 105 रुपये असे क्विंटलमागे 150 रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने कर्जासंदर्भात कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?
12 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजनांमधील जामीनदाराच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या महामंडळांना शासन हमीला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.
या महामंडळांमार्फत कोणत्या कर्ज योजना राबवल्या जातात?
या महामंडळांमार्फत मुदत कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना, लघुऋण वित्त योजना, आणि शैक्षणिक कर्ज योजना राबवल्या जातात.
या निर्णयाचा लघुउद्योजकांना काय फायदा होईल?
या निर्णयामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत होईल, प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील, आणि नवीन लाभार्थ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होईल. यामुळे लघुउद्योजकांना व्यवसायासाठी आर्थिक पाठबळ मिळेल.