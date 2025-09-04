ठाणे- नवी मुंबईची कनेक्टिव्हीटी वाढणार; तब्बल 6 हजार कोटींचा महामार्ग, नागरिकांना द्यावा लागणार इतका टोल

Thane To Navi Mumbai Airport: नवी मुंबईत लवकरच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित होणार आहे. ठाणातून नवी मुंबईला पोहोचण्यासाठी एक नवा उन्नत मार्ग बांधण्यात येणार आहे. ठाणेकरांसाठी सुमारे 6 हजार 363 कोटी खर्चुन थेट सहापदरी उन्नत मार्ग बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना वाहतूक कोंडीचा त्रास न होता कमी वेळात विमानतळावर पोहोचता येणार आहे. मात्र या महामार्गावरुन एकेरी प्रवासासाठी तब्बल 365 रुपये पथकर (टोल) मोजावे लागतील.
2031मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर टोल आकारला जाईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी पूर्ण होत आली असून महिनाभरात हे विमानतळ सुरू होण्याची शक्यता आहे. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी 20 लाख प्रवासी या विमानतळाचा वापर करतील. तर सन 2038मध्ये हे विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर तब्बल 90 लाख प्रवासी ये-जा करतील.
ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ बदलापूर, भिवंडी, भाईंदर परिसरातील प्रवासी अधिक प्रमाणात या विमानतळाचा वापर करण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्या नवी मुंबई- ठाणे परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
अर्बन मास ट्रान्झीट कंपनीने या प्रकल्पाची आखणी केली असून ठाण्यातील विटावा नाका- पटणी मैदान ते विमानतळ असा 25 किलोमीटर लांबीचा हा सहा मार्गिका असलेला उन्नत मार्ग असेल.
ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग कसा असेल?
ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास आणि त्यासाठीच्या 6 हजार 363 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडकोमार्फत करण्यात येणार आहे.
हा ठाण्यातील विटावा नाका- पटणी मैदान ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत 25 किलोमीटर लांबीचा सहा मार्गिका असलेला उन्नत मार्ग (एलिव्हेटेड रोड) आहे. यामुळे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, भाईंदर परिसरातील प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा त्रास न होता कमी वेळात विमानतळावर पोहोचता येईल.
या उन्नत मार्गाच्या बांधकामासाठी सुमारे 6,363 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) तत्त्वावर सिडको (शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ) मार्फत बांधला जाणार आहे.