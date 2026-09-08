/महाराष्ट्रातील खेळाडूंसाठी आनंदाची बातमी, नोकरीतील आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय!

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये खेळाडूंच्या शासकीय नोकरीतील 5 टक्के आरक्षणासाठी सुधारित धोरण, प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प, वस्त्रोद्योग क्षेत्राला भांडवली अनुदान आणि न्यायव्यवस्थेचा विस्तार यांसह महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने कोणते सात प्रमुख निर्णय घेतले? त्याचा कोणाला फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाबाबत सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. खेळाडूंच्या भरतीसाठी लागू असलेल्या नियमांमध्ये आता सुधारणा केली जाणार आहे. यापूर्वी या विषयावर जारी करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील भरती प्रक्रियेसाठी सुधारित धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रगती – प्रगत प्रशासन आणि सुलभ तंत्रज्ञान एकत्रीकरणाद्वारे प्राथमिक आरोग्यसेवेचे पुनर्निर्मितीकरण हा प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प 2026 ते 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, अधिक चांगले प्रशासन आणि नागरिकांना सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘प्रगती’ प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा समाविष्ट करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित निर्णयात ह्योसुंग इंडिया यांना भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा संबंध राज्यातील वस्त्रोद्योगाशी संबंधित गुंतवणूक आणि औद्योगिक उपक्रमांशी आहे. मात्र, या निर्णयामुळे किती गुंतवणूक किंवा किती रोजगार निर्माण होणार याची माहिती या संक्षिप्त निर्णयात देण्यात आलेली नाही.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक असलेली पदनिर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे माढा आणि आसपासच्या भागातील न्यायालयीन कामकाजासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन या संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. दोन्ही निर्णय महसूल विभागाशी संबंधित आहेत.
नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कोराडी तीर्थक्षेत्राशी संबंधित विकासकामांना संस्थात्मक स्वरूपात पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. हा निर्णयही महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील आहे.