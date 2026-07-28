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राज्यात 8 ठिकाणी नवी न्यायालये, ₹500 कोटींची शेअर्स खरेदी अन्...; मंत्रिमंडळाचे आजचे 8 महत्त्वाचे निर्णय

राज्य सरकारने आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रमुख्याने न्याय आणि विधी विभागासंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच शेती क्षेत्राबद्दलही महत्त्वाचे निर्णय घोषित करण्यात आले.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:15 PM IST
राज्यात 8 ठिकाणी नवी न्यायालये, ₹500 कोटींची शेअर्स खरेदी अन्...; मंत्रिमंडळाचे आजचे 8 महत्त्वाचे निर्णय
Image Credit: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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राज्यात 8 ठिकाणी नवी न्यायालये, ₹500 कोटींची शेअर्स खरेदी अन्...; मंत्रिमंडळाचे आजचे 8 महत्त्वाचे निर्णय
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