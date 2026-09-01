/मुख्यमंत्री फडणवीसांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; राज्य मंत्रिमंडळात 4 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चार मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीला सगळ्या विभागाचे मंत्री उपस्थितीत होते. या चारपैकी एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तर त्यासोबत गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभागासंदर्भात काही निर्णय घेते आहेत.
1. नशामुक्त भारत अभियानात महत्त्वाचा निर्णय घेताना सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of Government Approach) धोरण जाहीर केलं गेलं आहे.
2. शासकीय-निमशासकीय बैठका, कार्यक्रमांच्या दरम्यान तसंच उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता दिली गेली आहे. आता यापुढे संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक राहणार आहे.
3. सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित केलं गेलं आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) हस्तांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
4. पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.