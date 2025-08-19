English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Cabinet Decision: राज्याच्या हितासाठी फडणवीस सरकारचे 4 मोठे निर्णय; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून, यावेळी 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 19, 2025, 05:13 PM IST
Maharashtra Cabinet Decision: राज्याच्या हितासाठी फडणवीस सरकारचे 4 मोठे निर्णय; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून, यावेळी 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटर, कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड, सिंधुदुर्गात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तसंच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यासंदर्भात निर्णय घेणयात आले आहेत. या निर्णयांचा भविष्यात राज्याला फायदा होईल अशी व्यक्त होत आहे. दरम्यान या बैठकीत राज्यातील पावसाचा आढावाही घेण्यात आला. 

राज्य सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय :

1) मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

2) कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.६९७/३/६ मधील २ हे. ५० आर जमीन देणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

3) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मौजे वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

4) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता.
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra cabinet meetingCabinet Meeting Decision

इतर बातम्या

'तो आणि त्याचा कॅमेरा...' लेकासाठी संयोगिताराजे झ...

महाराष्ट्र बातम्या