Maharashtra Cabinet Decision: राज्याच्या हितासाठी फडणवीस सरकारचे 4 मोठे निर्णय; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून, यावेळी 4 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीत मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटर, कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड, सिंधुदुर्गात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण तसंच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यासंदर्भात निर्णय घेणयात आले आहेत. या निर्णयांचा भविष्यात राज्याला फायदा होईल अशी व्यक्त होत आहे. दरम्यान या बैठकीत राज्यातील पावसाचा आढावाही घेण्यात आला.
1) मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
2) कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.६९७/३/६ मधील २ हे. ५० आर जमीन देणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
3) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मौजे वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
4) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता.
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)