मंत्रिमंडळाचे 10 मोठे निर्णय; पंढरपूरपासून जायकवाडीपर्यंत, नेमका कुणाला किती फायदा?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंढरपूर, जायकवाडी, गडचिरोली, पुणे, सोलापूरसह राज्यातील विविध भागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. धार्मिक पर्यटन, सिंचन, क्रीडा, उद्योग, शासकीय देयके, गौण खनिज वाहतूक आणि शेतमाल खरेदी अशा विविध क्षेत्रांना या निर्णयांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. नेमके काय झालेयत निर्णय? याचा नागरिकांना कसा होणार फायदा? सविस्तर समजून घेऊया.
श्री क्षेत्र पंढरपूरमधील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि प्रस्तावित वाणिज्य संकुल आराखड्यातील सुमारे 3,993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकासकामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची मोठी संख्या, स्थानिक परिस्थिती आणि प्रकल्पाची गरज लक्षात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचनेनुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकामांसोबतच पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यास मदत होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळण्याच्या प्रक्रियेला यामुळे सुलभता येण्याची अपेक्षा आहे. शासकीय कामे पूर्ण केल्यानंतर देयकांसाठी होणारी प्रतीक्षा कमी करण्याच्या दृष्टीने हा मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील दुसऱ्या टप्प्यातील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदानाचा मार्ग सुलभ होणार आहे. दुसरीकडे पुण्यात युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 आयोजित करण्याच्या प्रयत्नांना राज्य सरकारने धोरणात्मक पाठबळ दिले आहे. समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि आयोजनाशी संबंधित बाबींना मान्यता देण्यात आली आहे. या स्पर्धेमुळे सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सोलापूर उत्तर, सदर बझार येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3,910 चौ.मी. शासकीय जागा श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जागेचा शैक्षणिक उपक्रमांसाठी वापर होणार आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथे 15 हेक्टर शासकीय जमीन** विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणार आहे. मागास, वंचित आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी येथे केंद्र उभारण्याची योजना आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या टप्पा-2 साठी 6,477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या टप्प्यात गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतीबरोबरच औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्य व्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही चालना मिळू शकते.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये बदल करून ‘महाखनिज 2.0’ पोर्टलवर खाणक्षेत्र, साठवणूक आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजासाठी वाहतूक पास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
याशिवाय वित्त आणि नियोजन विभागाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली असून, काही अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होतील. 2024-25 हंगामातील MSP खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्याच्या वाहतूक खर्चासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय खरेदी व्यवस्थेशी संबंधित वाहतूक खर्च भागविण्यास मदत होणार आहे.