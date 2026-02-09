English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गाव! कोणतीच जात, पंथ, धर्म, वंश मानला जाणार नाही, ग्रामपंचायतीने जाहीर केला ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गाव! कोणतीच जात, पंथ, धर्म, वंश मानला जाणार नाही, ग्रामपंचायतीने जाहीर केला ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्रातील एका गावाने  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गाव बनले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 9, 2026, 09:45 PM IST
महाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गाव! कोणतीच जात, पंथ, धर्म, वंश मानला जाणार नाही, ग्रामपंचायतीने जाहीर केला ऐतिहासिक निर्णय

Maharashtra Caste Free Village :  देशात आणि महाराष्ट्रात जाती जाती मध्ये माणसं विखुरलेली आहेत. अशातच महाराष्ट्रातील एका गावाने ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गाव बनले आहे.  गावोगावी जाती-जाती मधले होणारे ताण तणाव, शांतता भंग आणि विनाकारण जातीयते मुळे होणारे तणाव कमी व्हावे आणि मानव अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये हा मुख्य हेतू सदर ठराव घेण्याचा असल्याचे समजते.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सौंदाळा या ग्रामपंचायतीने जातमुक्त गावाची घोषणा केली आहे.  भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा मूलभूत अधिकार प्रदान केला आहे. तरीही समाजात जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता व सामाजिक विषमता आढळून येते. सौंदाळा गावातील नागरिकांनी जाती - भेदभाव या गोष्टीला मुठमाती देऊन स्वातंत्र्य समता बंधुता अंगीकारण्यासाठी सौंदाळा ग्रामसभेत रक्तदान करून गाव प्रमोद झिंझाडे यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन "जातमुक्त गाव" घोषित केले अशी माहिती लोकनियुक्त सरपंच शरदराव आरगडे यांनी दिली 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अंतर्गत ग्रामसभेला गावाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व नैतिक विकासासंबंधी तसेच सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर ठराव करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून ग्रामपातळीवर सामाजिक एकात्मता व समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपले गाव “जातमुक्त गाव” म्हणून घोषित करणे अत्यंत आवश्यक आहे असे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले.

जातमुक्त गावासाठी ग्रामसभेत  मंजूर केले ठराव 

सदर ग्रामसभेत निर्णय घेण्यात येतो की, मौजे सौंदाळा गावामध्ये जात, पंथ, धर्म, वंश या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
गावातील सर्व नागरिक समान आहेत व “माझी जात – मानव” ही भावना स्वीकारण्यात येत आहे.
सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायत सेवा, सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, सण-उत्सव इत्यादींमध्ये जातीभेद पूर्णपणे बंद राहील.
गावामध्ये कोणतीही जातनिहाय प्रथा, भेदभाव, बहिष्कार, अस्पृश्यता किंवा सामाजिक अन्याय आढळल्यास ग्रामसभा/ग्रामपंचायत त्यावर तत्काळ कारवाई करेल.
सौंदळा गाव “जातमुक्त गाव (Caste Free Village)” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
हा ठराव शासनाकडे व संबंधित विभागांकडे नोंदवहीसाठी पाठविण्यात यावा.
ग्रामसभेतील सर्व सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून आनंद व्यक्त केला. सदर संकल्पना व प्रेरणा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रमोद झिंजाडे यांच्या मार्गदर्शनातून प्राप्त झाली असून ग्रामसभा त्यांचे विशेष आभार व्यक्त केले.
वरील ठराव सुचना सरपंच शरद आरगडे यांनी मांडला व अनुमोदन श्री बाबासाहेब बोधक यांनी दिले ठराव सर्वानुमते/एकमताने मंजूर करण्यात आला.
गावात कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता किंवा सामाजिक बहिष्कार केला जाणार नाही
सर्व सार्वजनिक ठिकाणे (पाणीपुरवठा, मंदिरे, स्मशानभूमी, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय इ.) सर्वांसाठी समान हक्काने खुली राहतील
जातीय सलोखा, समता व बंधुता याबाबत जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येतील
गाव “जातमुक्त गाव” म्हणून अधिकृतपणे घोषित करून त्यासंदर्भातील फलक लावण्यात येईल
गावातील कुणीही सोशल मिडियावर जाती भेदभाव बाबत मेसेज करणार नाही व कुणाला करुही देणार नाही 
शासनाच्या समता व सामाजिक न्याय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल
यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी सौं प्रतिभा पिसोटे.उपसरपंच भिवसेन गरड आदी उपस्थित होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Maharashtra Caste Free VillageSaundala village panchayat of Hilyanagar districtमहाराष्ट्रातील पहिले जातमुक्त गावसौंदाळा जातमुक्त गाव

