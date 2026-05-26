/फडणवीस सरकार बदलणार सावंतवाडी स्टेशनचं नाव, नवं नाव जाहीर; डोंबिवलीबद्दलही महत्त्वाचा निर्णय

Cabinet Decision Today: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने चार अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून यापैकी एक निर्णय हा कोकणातील सावंतवाडी स्टेशनचं नाव बदलण्याचा आहे.
Cabinet Decision Today: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. परिवहन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभागाबरोबर महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यापैकी प्रमुख निर्णयांमध्ये सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे बदल्यांसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली शहरातील एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. तर नागपूरमधील एका जमिनीबद्दलही प्रलंबित निर्णय घेण्यात आलाय.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्याचा निर्णय उद्योग विभागाने घेतला आहे.
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय मधु दंडवते यांचे नाव देण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कोकणातील जनतेची ही मागील अनेक वर्षांची मागणी होती. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती (मुंबई), प्राध्यापक मधु दंडवते स्मारक समितीबरोबरच माजी खासदार विनायक राऊत यांनीही ही मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे स्थानिक कोकणकर, प्रवासी संघटना आणि समाजवादी कार्यकर्त्यांकडूनही अनेकदा ही मागणी झाली आहे. ही मागणी 2023 पासून सातत्याने केली जात होती. विशेषतः 2024 मध्ये मधु दंडवते यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त या मागणीने जोर धरला होता. जानेवारी 2025 मध्ये 101 व्या जयंतीनिमित्त सावंतवाडी स्थानकावर विशेष कार्यक्रम करून मागणी पुन्हा लावून धरण्यात आलेली.
नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाने घेतला आहे. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पा