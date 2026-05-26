अशोक खरातच्या जीवाला धोका नाही अन्.... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले....

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झी २४ तासच्या 'झी २४ तास महाराष्ट्र गौरव' हा पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थिती लावली होती. यावेळी त्यांनी अशोक खरातबाबत महत्त्वाची भूमिका सांगितली.
नाशिक आता वेगाने पुढे जात आहे. चांगल्या आणि वाईट गोष्टींमध्ये नाशिकची चर्चा होत आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झी २४ तासच्या महाराष्ट्र गौरव या कार्यक्रमात सांगितलं. यावेळी अशोक खरातबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. अशोक खरातची जी घटना आहे त्यामध्ये आस्थेचा गैरव्यवहार केला. कडक अशी शिक्षा होईल, तो असाच बाहेर येणार नाही. अशोक खरातने महिलांचा दुरुपयोग केला. त्या महिलांना न्याय मिळवून देऊ. कारवाई झाली आहे, चार्जशीट दाखल केली आहे. महिलांना धीर द्यावा लागतो. या सगळ्या गोष्टी SIT स्थापन केली. ज्याची प्रमुख एक महिलाच आहे. खरातच्या जीवाला धोका नाही. न्यायव्यवस्थेतूनच ही प्रवृत्ती नष्ट करु. धागे धोरे मिळत आहे ते त्यामुळे कारवाई नक्की होईल.
मोठ्या प्रकारचे बाबा असतात त्यांच्याकडे लोकं आकर्षित होतात. समाजाच्या भल्याकरिता काम करतात. पण काही जण भोंदूगिरीकरिता जवळ येतात. त्यामुळे लोकांनीपण आपण कुणाकडे जातो. याचा विचार करा. नाशिक टिसीएस - काही लोकांनी तिथे जबरदस्ती दबाव केला. धर्मांतर केला. अशा प्रकारचा प्रयत्न खपवून घेण्याचा कारण नाही.
नीट मुद्दा अस्वस्थ करणारा आहे. यामुळे मुलांमध्ये चिंता आहे. कारवाई ही शासनाने केली. प्रोऍक्टिवली शासनाने कारवाई केली. मुलं अभ्यास करतात आणि अशापद्धतीने विषय उघडकीस आला असता तर व्यापक लोक हिताच्या दृष्टीने नीट यंत्रणा होईल, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. देशभरातले पेपर सेटर्स असतात त्यातल्या काही लोकांनी हा केलेला घोटाळा. संपूर्ण ही परिक्षा बदलण्याचा निर्णय पेपर अथॉरेटिंगने घेतला आहे.