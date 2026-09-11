/‘धर्म बदलायचा की नाही?, लग्न कोणाशी करायचं?’ महाराष्ट्राच्या धर्मांतरण कायद्याविरोधात थेट हायकोर्टात याचिका

महाराष्ट्राच्या धर्म स्वातंत्र्य कायजा 2026 च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. धर्म बदलण्याचा निर्णय, विवाहासाठी जीवनसाथीची निवड आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यामध्ये राज्याचा हस्तक्षेप कितपत योग्य, असा मूलभूत प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. नेमकं प्रकरण काय? कोर्टात काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील 70 वर्षीय इस्लामिक विद्वान मौलाना हलीमुल्लाह फारूक अहमद खान यांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत बॉम्बे हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्राच्या धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2026 मधील विविध तरतुदी संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेवर परिणाम करू शकतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत कायद्याच्या कलम 2(a) वर विशेष आक्षेप घेण्यात आला आहे. धर्मांतरासाठी ‘प्रलोभन’ या संकल्पनेत काही व्यापक शब्द वापरले आहेत. त्यात चांगली जीवनशैली, रोजगार, शिक्षण, दिव्य उपचार तसेच विवाहाचे आश्वासन यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो. याचिकाकर्त्यांच्या मते, या शब्दांचा अर्थ स्पष्ट नसल्याने सामान्य धार्मिक शिक्षण, सामाजिक सेवा किंवा मदत यांचाही चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता आहे.
याचिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा कलम 6 शी संबंधित आहे. धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आधी 60 दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, व्यक्ती कोणता धर्म स्वीकारणार आहे हा त्याचा वैयक्तिक आणि गोपनीय निर्णय आहे. हा निर्णय सरकारी यंत्रणेच्या प्रक्रियेत आणल्यामुळे गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.
याचिकेत केवळ धर्मांतराचा प्रश्न नाही, तर आंतरधर्मीय विवाह आणि जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य हाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींनी स्वतःच्या इच्छेने विवाह केला असेल, तर केवळ त्यांचा धर्म वेगळा आहे म्हणून त्यांच्यावर संशयाने नजर ठेवली जाऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र जबरदस्ती, फसवणूक किंवा दबावाने धर्मांतर झाले असल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्यास हरकत नसल्याचेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कलम 13 वरही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. धर्मांतर कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर किंवा मदत करणाऱ्यावर येते. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ही तरतूद निष्पक्ष सुनावणीच्या सामान्य तत्त्वांवर प्रश्न निर्माण करते. महिलांच्या धर्मांतराशी संबंधित अधिक कठोर शिक्षेच्या तरतुदीलाही त्यांनी आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2026 असंवैधानिक घोषित करून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पर्यायी मागणी म्हणून, कायदा कायम ठेवला तर त्यातील तरतुदींचा वापर फक्त जबरदस्ती, फसवणूक किंवा दबावाने केलेल्या धर्मांतराच्या प्रकरणांपुरताच मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा कायदा जुलै 2026 मध्ये अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर लागू झाला असून, राज्य सरकारचा दावा आहे की त्याचा उद्देश स्वेच्छेच्या धर्मांतराला रोखणे नसून बेकायदेशीर धर्मांतरावर कारवाई करणे हा आहे. त्यामुळे आता हायकोर्टातील सुनावणीत धार्मिक स्वातंत्र्य विरुद्ध राज्याचे नियमन आणि वैयक्तिक निवडीचे अधिकार हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.