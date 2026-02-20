रात्री दीड वाजता काय घडलं? भिगवण तरुणी अपहरण प्रकरणी 50 तासांनंतर 'ती' तरुणी...

Crime News Bhigwan kidnapping case : भिगवण अपहरण प्रकरणी अपहरण झालेली 'ती' तरुणी पोलिसात हजर झाल्याची माहिती आहे. रात्री दीडच्या सुमारास बारामती शहर पोलिसात ही मुलगी हजर झाल्याची माहिती आहे. व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडलेल्या भूमिकेवर तरुणी ठाम असल्याची असून, 50 तासानंतर तरुणी आणि तरुण स्वतःहून पोलिसात हजर झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातील भिगवण इथं अपहरण प्रकरणातील तरुणी आणि ज्याच्यावर अपहरणाचा आरोप आहे तो तरुण रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास बारामती शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाल्याची माहिती आहे. तब्बल 50 तासानंतर या तरुणीचा तपास लागलेला आहे. विशेष म्हणजे या मुलीने व्हिडिओद्वारे जी भूमिका मांडली होती त्याच भूमिकेवरती ही तरुणी ठाम असल्याची माहिती आहे.
मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास या मुलीचं अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार भिगवण पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या दिवशी आमदार गोपीचंद पडळकर, संग्राम जगताप यांच्या उपस्थितीत हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता, याच दरम्यान या तरुणीने संबंधित मुलावर आपलं प्रेम असून मी स्वतःहून त्याच्यासोबत गेली आहे माझं अपहरण झालं नाही अशी भूमिका मांडली होती. ज्यानंतर आता आपण याच भूमिकेवर ठाम असल्याची माहिती आपल्याला सूत्रांनी दिली आहे.
इंदापूर तालुक्यातील भिगवण परिसरात 21 वर्षीय तरुणीच्या अपहरणाची धक्कादायक घटना घडली होती. भिगवण परिसरातून तरुणी, तिची आई आणि भाऊ तिघेजण घराकडे जात असताना दोघा संशयितांनी त्यांना अडवलं, यावेळी आरोपींनी तरुणीच्या आई आणि भावाच्या डोळ्यात लाल मिरचीची चटणी टाकत तरुणीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात बसवून पळवून नेल्याचा प्रकार घडला होता. ज्यानंतर आता याच प्रकरणात नवं वळण समोर आलं.