English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रात्री दीड वाजता काय घडलं? भिगवण तरुणी अपहरण प्रकरणी 50 तासांनंतर 'ती' तरुणी...

भिगवण अपहरण प्रकरणी अपहरण झालेली 'ती' तरुणी पोलिसात हजर झाल्याची माहिती आहे. रात्री दीडच्या सुमारास बारामती शहर पोलिसात ही मुलगी हजर झाल्याची माहिती आहे. व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडलेल्या भूमिकेवर तरुणी ठाम असल्याची असून, 50 तासानंतर तरुणी आणि तरुण स्वतःहून पोलिसात हजर झाल्याचं म्हटलं जात आहे. 

सायली पाटील | Updated: Feb 20, 2026, 08:29 AM IST
रात्री दीड वाजता काय घडलं? भिगवण तरुणी अपहरण प्रकरणी 50 तासांनंतर 'ती' तरुणी...
Maharashtra Crime News bhigwan kidnapping case girl appears in police station latest update

Crime News Bhigwan kidnapping case : भिगवण अपहरण प्रकरणी अपहरण झालेली 'ती' तरुणी पोलिसात हजर झाल्याची माहिती आहे. रात्री दीडच्या सुमारास बारामती शहर पोलिसात ही मुलगी हजर झाल्याची माहिती आहे. व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडलेल्या भूमिकेवर तरुणी ठाम असल्याची असून, 50 तासानंतर तरुणी आणि तरुण स्वतःहून पोलिसात हजर झाल्याचं म्हटलं जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातील भिगवण इथं अपहरण प्रकरणातील तरुणी आणि ज्याच्यावर अपहरणाचा आरोप आहे तो तरुण रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास बारामती शहर पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाल्याची माहिती आहे. तब्बल 50 तासानंतर  या तरुणीचा तपास लागलेला आहे. विशेष म्हणजे या मुलीने व्हिडिओद्वारे जी भूमिका मांडली होती त्याच भूमिकेवरती ही तरुणी ठाम असल्याची माहिती आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra Weather News : लक्षणीय तापमानवाढीमुळ महाराष्ट्रात आतापासूनच प्रचंड उकाडा, कोकण की विदर्भ, सर्वाधिक होरपळ कुठे?

 

मंगळवारी 17 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास या मुलीचं अपहरण करण्यात  आल्याची तक्रार भिगवण पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या दिवशी आमदार गोपीचंद पडळकर, संग्राम जगताप यांच्या उपस्थितीत हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता, याच दरम्यान  या तरुणीने संबंधित मुलावर आपलं प्रेम असून मी स्वतःहून त्याच्यासोबत गेली आहे  माझं अपहरण झालं नाही अशी भूमिका मांडली होती. ज्यानंतर आता आपण याच भूमिकेवर ठाम असल्याची माहिती आपल्याला सूत्रांनी दिली आहे. 

इंदापुरात नेमकं काय घडलं होतं?

इंदापूर तालुक्यातील भिगवण परिसरात 21 वर्षीय तरुणीच्या अपहरणाची धक्कादायक घटना घडली होती. भिगवण परिसरातून तरुणी, तिची आई आणि भाऊ तिघेजण घराकडे जात असताना दोघा संशयितांनी त्यांना अडवलं, यावेळी आरोपींनी तरुणीच्या आई आणि भावाच्या डोळ्यात लाल मिरचीची चटणी टाकत तरुणीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात बसवून पळवून नेल्याचा प्रकार घडला होता. ज्यानंतर आता याच प्रकरणात नवं वळण समोर आलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
crime newsBhigwan Kidnapping Casepune newspune crime newsKidnapping case

इतर बातम्या

लक्षणीय तापमानवाढीमुळ महाराष्ट्रात आतापासूनच प्रचंड उकाडा,...

महाराष्ट्र बातम्या