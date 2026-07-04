राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात वाढ होत असली तरी मोठी चिंता, कारण....

राज्यात मान्सूनने वेग पकडल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला असून धरणांमधील पाणीसाठ्यातही हळूहळू वाढ होऊ लागली आहे. मात्र, पावसाचा जोर वाढत असला तरी राज्यातील जलसाठा अद्याप समाधानकारक पातळीवर पोहोचलेला नाही. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांतील पावसावरच राज्यातील पाणीस्थिती आणि भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार आहे.
जलसंपदा विभागाने ४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, राज्यातील ३,०२८ मोठे, मध्यम आणि लघु जलसाठा प्रकल्पांमध्ये सध्या एकूण १०,४४३.५९ दशलक्ष घनमीटर इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा साठा राज्याच्या एकूण जलसाठा क्षमतेच्या २५.५६ टक्के इतका आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच दिवशी राज्यातील धरणांमध्ये ४९.७६ टक्के पाणीसाठा होता. यंदाच्या तुलनेत ही तफावत मोठी असून जलसाठ्याबाबत अद्याप चिंता कायम असल्याचे चित्र आहे.
विभागनिहाय आकडेवारीवर नजर टाकल्यास अमरावती विभाग सर्वाधिक पुढे असून तेथील धरणांमध्ये ४१.०४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा नोंदवला गेला आहे. त्यापाठोपाठ नागपूर विभागात ३९.०७ टक्के, कोकण विभागात ३२.५२ टक्के, नाशिक विभागात २५.४६ टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात २४.७६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
मात्र, पुणे विभागातील परिस्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. या विभागातील धरणांमध्ये केवळ १६.१३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून राज्यातील सर्वात कमी जलसाठा याच विभागात नोंदवला गेला आहे. पुणे विभागातील अनेक धरणांवर पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती आणि औद्योगिक वापराचाही मोठा भार असल्याने आगामी काळात या भागात होणाऱ्या पावसाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोठ्या धरणांचा विचार केला असता राज्यातील १३८ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २४.९० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा ५२.८४ टक्के होता. त्याचप्रमाणे मध्यम प्रकल्पांमध्ये ३३.१४ टक्के, तर लघु प्रकल्पांमध्ये २१.६७ टक्के उपयुक्त जलसाठा नोंदवण्यात आला आहे. दरवर्षी मान्सूनच्या सुरुवातीच्या काळात धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यास सुरुवात होते. हा साठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच नव्हे, तर शेती, उद्योग, वीज निर्मिती आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे धरणांमध्ये सातत्याने पाण्याची आवक होणे गरजेचे मानले जाते.
यंदा जून महिन्यात राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा खंड पडल्याने धरणांमधील जलसाठा अपेक्षित वेगाने वाढू शकला नाही. मात्र जुलैच्या सुरुवातीपासून कोकण, घाटमाथा आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक भागांत मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढू लागली आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असून त्यामुळे जलसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या धरणांमधील पाणीसाठा वाढत असला तरी समाधान मानण्याची वेळ आलेली नाही. पावसाचा वेग आणि सातत्य कायम राहिल्यासच राज्यातील बहुतांश धरणे समाधानकारक पातळीपर्यंत भरू शकतील. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांतील मान्सूनची कामगिरी महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.