घड्याळामुळे पटली अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख; मन सुन्न करणारा प्रकार!

Ajit Pawar Death News: हा अपघात इतका भीषण होता की मृतदेहाची ओळख पटवणेदेखील कठीण झाले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 28, 2026, 01:33 PM IST
घड्याळामुळे पटली अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख; मन सुन्न करणारा प्रकार!
अजित पवार

Ajit Pawar Death News: 28 जानेवारीची सकाळ संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का आणि वेदना देणारी ठरली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात अकाली मृत्यू झाल्याची बातमी आली आणि राज्यभरात शोककळा पसरली. अजित पवार हे लोकनेते होते. तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्येही अजित दादांबद्दल प्रेमाची भावना वेळोवेळी दिसून आली आहे. ही घटना नेमकी कशी घडली? याचे विश्लेषण भविष्यात केले जाईल. पण अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने राष्ट्रवादी पक्षासोबतच राज्याचे न भरुन येणारे नुकसान झालंय. हा अपघात इतका भीषण होता की मृतदेहाची ओळख पटवणेदेखील कठीण झाले होते. एका वस्तूमुळे अजित पवारांच्या मृतदेहाची ओळख पटली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीला चार्टर्ड लर्नजेट 45 विमानाने (Learjet 45) निघाले होते. या विमानाने सकाळी 8.10 वाजता मुंबईतून उड्डाण केले आणि बारामती विमानतळावर उतरण्याच्या प्रयत्नात 8.45 वाजता अपघात झाला. विमान रनवेपासून बाजूला गेले आणि जोरदार धडक बसली आणि त्यानंतर भीषण स्फोट होऊन आग लागली. या भीषण आगीत विमानातील सर्व 5 जणांचा मृत्यू झाला. हे विमान अजित पवार यांच्या चार सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी बारामतीला जात होते.विमान हवेत अस्थिर दिसत होते आणि जमिनीवर आदळताच मोठा स्फोट झाला, असे  प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

अशी पटली मृतदेहाची ओळख 

अपघातात विमान पूर्णपणे जळून खाक झाले आणि स्फोटांमुळे मृतदेह विछ्छिन्न अवस्थेत होते. अशा परिस्थितीत विमान अपघातातील मृत प्रवाशांची ओळख पटवणे कठीण झाले होते. अजित पवार यांच्या हातातील घड्याळावरून (wristwatch) त्यांची ओळख पटवण्यात आली. हे घड्याळ त्यांच्या ओळखीचे मुख्य पुरावे ठरले. फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि पथकांनी घटनास्थळी काम करून हे निश्चित केल्याची माहिती समोर आली आहे. अन्य मृतदेहांची ओळख डीएनए चाचण्या किंवा इतर साधनांनी होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

विमानातील प्रवासी

विमानात एकूण 5 जण होते. उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार , त्यांचे दोन वैयक्तिक सहकारी (एक सुरक्षा रक्षक आणि एक सहाय्यक), आणि दोन क्रू मेंबर्स (पायलट आणि सह-पायलट). सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. बचाव पथकांनी घटनास्थळी पोहोचून प्रयत्न केले, पण आग आणि स्फोटांमुळे कुणीही वाचले नाही.

विमान अपघात तपास 

सिव्हिल एव्हिएशन विभाग (DGCA) आणि विमान अपघात तपासणी प्राधिकरण (AAIB) यांनी तातडीने तपास सुरू केला आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप समजले नाही, पण तांत्रिक बिघाड, हवामान किंवा उतरण्याच्या वेळी चूक असू शकते. बारामती विमानतळ अलीकडेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे सोपवले गेले होते. याबाबत पूर्ण अहवाल येण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.

या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देश हळहळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी शोक व्यक्त केला. तीन दिवसांचा राजकीय शोक जाहीर झाला. अजित पवार हे बारामतीचे मजबूत नेते, सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि विकासपुरुष म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या निधनाने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

