सर्वसामान्यांना वीज कंपन्यांचा मोठा दिलासा; ऐन उन्हाळ्यात वीज दरात कपातीचा निर्णय, प्रति युनिटमागे किती रुपये द्यावे लागणार?

नेहा चौधरी | Updated: Mar 27, 2026, 11:34 AM IST
Electricity Charges Reduced : ऐन उन्हाळ्यात वीज दरात कपातीचा निर्णय वीज कंपन्यांनी घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरात 1 एप्रिलपासून नवीन दर लागू होणार आहे. महावितरण, बेस्ट, अदानी आणि टाटा पॉवर या प्रमुख वीज कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्य वीज नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे घरगुती वीज ग्राहकांच्या खिशावरील भार कमी होणार आहे. नवीन दरपत्रकानुसार सर्वच युनिट स्लॅबमध्ये कपात करण्यात आलीये.

प्रति युनिटमागे किती रुपये द्यावे लागणार?

2025 - 26 या आर्थिक वर्षात 0 ते 100 युनीटसाठी पूर्वी 4.76 रुपये द्यावे लागायचे. आता  2026 - 27 आर्थिक वर्षात 0 ते 100 युनीटसाठी 1 एप्रिलपासून 4.3 रुपये द्यावे लागणार आहे. याचा अर्थ वीज दरात 9.7 टक्के कपात करण्यात आली आहे. 

2025 - 26 या आर्थिक वर्षात 101 ते 300 युनीटसाठी पूर्वी 7.96 रुपये द्यावे लागायचे. आता  2026 - 27 आर्थिक वर्षात 101 ते 300 युनीटसाठी 1 एप्रिलपासून 7.1 रुपये द्यावे लागणार आहे. याचा अर्थ वीज दरात 10.8 टक्के कपात करण्यात आली आहे. 

 

2025 - 26 या आर्थिक वर्षात 301 ते 500 युनीटसाठी पूर्वी 13.55 रुपये द्यावे लागायचे. आता  2026 - 27 आर्थिक वर्षात 301 ते 500 युनीटसाठी 1 एप्रिलपासून 11.64 रुपये द्यावे लागणार आहे. याचा अर्थ वीज दरात 14 टक्के कपात करण्यात आली आहे. 

तर, 2025 - 26  या आर्थिक वर्षात 500 पेक्षा युनीटसाठी 14.55 रुपये द्यावे लागणार आहेत. 2026 - 27  या आर्थिक वर्षासाठी याच युनीटसाठी 12.64  रुपये द्यावे लागत होते. म्हणजेच वीज दरात 13.1 टक्के कपात करण्यात आली आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

