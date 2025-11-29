Holiday : 2 डिसेंबरला महाराष्ट्रात पगारी सुट्टी जाहीर, का घेतला शासनाने हा निर्णय?

महाराष्ट्रात २ डिसेंबर रोजी नागरी परिषदा, नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी पगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदान क्षेत्रात मतदार असलेल्या सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सुट्टीचे निर्देश लागू असतील, त्यांचे काम मतदारसंघात असो वा बाहेर असो
महाराष्ट्र सरकारने 2 डिसेंबर 2025 रोजी विविध आस्थापना, व्यवसाय आणि इतर कामाच्या ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे.
शुक्रवार रोजी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये मंगळवारी 2 डिसेंबर 2025 मतदान होणार आहे त्या जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पगारी रजा मिळण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात पसरलेल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या (नगर परिषदा) निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत.
निष्पक्ष निवडणुका कशा सुनिश्चित करत आहेत?
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांनी सांगितले की सर्व पात्र नागरिकांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, मागील निवडणुकांमध्ये काही आस्थापनांनी पगारी रजा किंवा वेळ-सुट्टी दिली नाही, ज्यामुळे अनेक लोकांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार वंचित राहिला.
जीआरमध्ये लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या तरतुदींचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये मतदानाच्या दिवशी मतदारांना पगारी रजा अनिवार्य केली जाते. सुट्टीचे निर्देश मतदान क्षेत्रात मतदार असलेल्या सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागू होतील, त्यांचे काम मतदारसंघाच्या आत असो वा बाहेर असो.
कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापने, आयटी कंपन्या, मॉल्स आणि किरकोळ दुकानांसह कामगार विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापनांनी निर्देशाचे पालन केले पाहिजे. पूर्ण दिवसाची सुट्टी शक्य नसल्यास अत्यावश्यक किंवा सतत सेवा देणाऱ्यांनी दोन ते तीन तासांची विशेष रजा दिली पाहिजे, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
सरकारने असा इशारा दिला आहे की, तक्रारी आल्यास पगारी रजा किंवा पुरेसा वेळ सुट्टी न दिल्यास कारवाई केली जाईल. जीआरमध्ये 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणाऱ्या जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची सविस्तर यादी समाविष्ट आहे. पहिल्या फेरीच्या मतदानानंतर मुंबईसह 336 पंचायत समित्या, 32 जिल्हा परिषदा आणि 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान होईल - ज्याचे वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप जाहीर केलेले नाही.