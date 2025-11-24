Ajit Pawar Controversial Statement: 'बाकीचे नेते, त्यांची शहरं भिकारXX'; अजित पवारांचं पुन्हा वादग्रस्त विधान

Ajit Pawar Controversial Statement: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. याच स्वभावामुळे बऱ्याचदा ते अडचणीतदेखील येतात. बीड जिल्ह्यातील सभेत अजित पवार भडकलेले दिसले. 'मी माझ्या भागात विकास करून दाखवला म्हणून तुमच्याकडे बोलायला येतोय. पण बाकीचे नेते फक्त बडबड करतात, त्यांची शहरं भिकारXX करून ठेवतात!” यावेळी अजित पवार यांनी नाव न घेता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीवर हल्लाबोल केला. “जे आज माझ्यावर टीका करतात त्यांच्याच पक्षांनी मला उपमुख्यमंत्री केलं आणि खुर्चीत बसवलं. हे दुटप्पी वागणं बरं नाही, लक्षात ठेवा!”, असे ते म्हणाले.
'तुम्ही मला सहा-सहा वेळा उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, मंत्री केलंत. माझ्यावर कितीही आरोप होवोत, मी स्वच्छ काम करतो आणि शब्द पाळतो. 2017 नंतर 2022 ला निवडणुका व्हायला हव्या होत्या, पण कोरोनामुळे उशीर झाला. आता चार वर्ष प्रतीक्षा केलेले कार्यकर्ते उत्साहाने मैदानात उतरले आहेत; ही निवडणूक कार्यकर्ते घडवणारी आहे.', असे अजित पवार म्हणाले.
“स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे दुर्दैवाने लक्ष गेलं नव्हतं, आता मी पालकमंत्री म्हणून पूर्ण लक्ष ठेवतोय. स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयाला 1000 कोटींचा निधी देणार. पुणे-मुंबई रेल्वे आपण सुरू केली, ती आता अंबाजोगाईपर्यंत आणणार. माझ्या बीड जिल्ह्याचा आणि अंबाजोगाईचा विकास होईपर्यंत मी थांबणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.
नांदेडच्या कंधार येथे अजित पवार म्हणाले, “काही लोक धमकी देतायत की आम्हाला मतं नाही दिलीत तर लाडकी बहीण योजना बंद पडेल. अशा खोट्या भीतीला बिल्कुल बळी पडू नका! हा लाडका भाऊ तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. योजना सुरूच राहील, कोणतीही धमकी ऐकू नका.”
“कोणाशी भेदभाव नाही, सर्वांचा विकास करायचा आहे. उच्च शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणी – सगळ्या क्षेत्रात मोठ्या योजना आणतोय. तुमची साथ हवी, मला पुन्हा संधी द्या, मी करून दाखवेन!” अशा शब्दांत अजित पवारांनी कार्यकर्ते आणि मतदारांना ऊर्जा दिली. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात अजित पवारांनी विकासाच्या घोषणांसह विरोधकांना चांगलेच चिमटे काढले आणि आपल्या परीने मैदान मारल्याचे दिसून आले.
उत्तर: अजित पवारांनी नाव न घेता शरद पवार गटातील आणि इतर विरोधी नेत्यांवर जोरदार हल्ला केला. ते म्हणाले, “बाकीचे नेते त्यांची शहरं भिकारचोट करतात, मग मला शिकवायला येतात. जे आज माझ्यावर आरोप करतात त्यांनीच मला उपमुख्यमंत्री करून खुर्चीत बसवलं होतं. हे दुटप्पी वागणं बरं नाही.”
उत्तर: अजित पवारांनी स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयासाठी १००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची, स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे विशेष लक्ष देण्याची आणि पुणे-मुंबई रेल्वे अंबाजोगाईपर्यंत आणण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “माझ्या बीड जिल्ह्याचा आणि अंबाजोगाईचा विकास होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही.”
उत्तर: नांदेडच्या कंधार येथे ते म्हणाले, “काही लोक धमकी देतायत की आम्हाला मतं नाही दिलीत तर लाडकी बहीण योजना बंद पडेल. अशा खोट्या भीतीला घाबरू नका. हा लाडका भाऊ तुमच्या पाठीशी आहे. योजना कायम सुरू राहील, कोणत्याही धमकीला बळी पडू नका.” अशा शब्दांत त्यांनी महिला मतदारांना विश्वास दिला.