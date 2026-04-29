Maharashtra Din 2026: राज्याला 'महाराष्ट्र' हे नाव कसं पडलं? शब्दाचा अर्थही आहे खास

Origin of the Name 'Maharashtra': महाराष्ट्र राज्याचा इतिहास फार जुना आहे. “महाराष्ट्र” या नावामागे इतिहास, भाषा आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम आहे. देशातील सर्वात शक्तीशाली राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याकडे बघितलं जातं. याशिवाय देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईही महाराष्ट्रमध्ये आहे. दरवर्षी 1 मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. 1 मे 1960 रोजी भाषावार प्रांत रचनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची अधिकृत स्थापना झाली. 2026 मध्ये महाराष्ट्र स्थापनेला 66 वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र दिन हा केवळ राज्य स्थापनेचा दिवस नसून, राज्याच्या समृद्ध वारशाची आणि एकात्मतेची आठवण करून देणारा अभिमानाचा दिवस मानला जातो. या खास दिनी जाणून घेऊयात की राज्याला महाराष्ट्र हे नाव कसं पडलं आणि त्याचा नेमका अर्थ काय आहे.
'महाराष्ट्र' या नावाची उत्पत्ती कशी झाली याबद्दल काही प्रमुख गोष्टी जाणून घेऊयात. सर्वात प्रचलित मतानुसार 'महाराष्ट्र' हा शब्द 'महा' (मोठा/महान) आणि 'राष्ट्र' (प्रदेश/राज्य) या दोन संस्कृत शब्दांपासून तयार झाला आहे. म्हणजेच 'महान राष्ट्र' किंवा 'विशाल प्रदेश' असा त्याचा अर्थ होतो. प्राचीन काळी हा भाग मोठा आणि समृद्ध असल्यामुळे त्याला हे नाव मिळाल्याचे मानले जाते.
काही इतिहासकारांच्या मते 'महाराष्ट्र' हे नाव 'महारथी' किंवा 'महारथी योद्धे' या शब्दावरून आले आहे. या प्रदेशात पराक्रमी योद्धे राहत असत, त्यामुळे 'महारथ्यांचा देश' असा अर्थही काढला जातो. प्राचीन शिलालेख आणि साहित्यामध्ये 'महाराष्ट्र' किंवा 'महाराष्ट्र प्रदेश' असा उल्लेख आढळतो. विशेषतः सातवाहन काळापासून या नावाचा वापर झाल्याचे पुरावे सापडतात. एकूणच पाहता, 'महाराष्ट्र' या नावाचा अर्थ 'महान आणि विस्तीर्ण भूमी' असा आहे आणि त्यामागे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अशी अनेक कारणे जोडलेली आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या भाषेचाही एक इतिहास आहे. राज्यात त्या काळी महाराष्ट्री अथवा महाराष्ट्री प्राकृत भाषा होती. मराठी, कोकणी या भाषा या नंतर आल्या. प्राकृत भाषा उत्तरेतील माळवा प्रदेशापासून दक्षिणेतील कृष्णा, तुंगभद्रेपर्यंतच्या परिसरात बोलली जायची. अनेक प्राचीन नाटकांमध्येही ही भाषा वापरली जायची. सातवाहन सम्राट हाल याने गाहासत्तसई नामक काव्यसंग्रह महाराष्ट्रीत रचला. या भाषेवरुन महाराष्ट्र हे नाव राज्याला देण्यात आलं आहे. तसेच रट्टे नावाचे लोक महाराष्ट्रात होते. त्या रटट्यांचा प्रदेश म्हणजे 'महाराष्ट्र' असाही उल्लेख इतिहासात सापडतो.
या दिवशी राज्यभर विविध शासकीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वजारोहण आणि परेड आयोजित केल्या जातात. मुंबई येथे शिवाजी पार्कसारख्या ठिकाणी मुख्य समारंभ पार पडतो, जिथे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण केले जाते. शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासाची, संस्कृतीची आणि परंपरेची माहिती दिली जाते. तसेच मराठी भाषा, कला आणि वारशाचा गौरव करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.