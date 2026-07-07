/महाराष्ट्रात हीच लोक घेऊ शकतात बाईक -टॅक्सी; परिवहन मंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

पावसाळी अधिवेशनात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात अनधिकृत वाहतुकीमुळे महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उचलण्यात आला. आमदार दिलीप लांडे यांनी हा प्रश्न उपस्थितीत केला. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठीण नियम लागू केला आहे. महाराष्ट्रात बेकायदेशीर बाइक - टॅक्सी आणि अनधिकृत वाहतुकीला आळा बसवण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्या लोकांकडे डोमिसाइट सर्टिफिकेट म्हणजे अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या लोकांनाच बाइक - टॅक्सी विकत घेता येईल.
आज विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे यांनी महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थिती केला. त्यांनी हा मुद्दा मांडताना म्हटलं की, रस्त्यांवर बेकायदेशीर वाहनांचा आणि विनापरवाना चालणाऱ्या बाइक - टॅक्सींचा सुळसुळाट दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या चालकांकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नसतात, ना कुठलं ड्रायव्हिंग लायसन्स नसतं आणि त्यांचे कोणतीही पोलीस पडताळणी करण्यात आलेली नसते. यामुळे राज्यातील महिला आणि विद्यार्थी सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे अशा चालकांची सखोल चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दिलीप लांडेंच्या मुद्दावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, राज्यात बाईक-टॅक्सींचे प्रमाण वेगाने वाढताना दिसत आहे. बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे. परप्रांतातून अनेक लोक बेकायदेशीररीत्या महाराष्ट्रात येतात, बाईक घेतात आणि थेट वाहतुकीचा व्यवसाय सुरू करतात. हे आता महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाणार नाही. यापुढे ज्यांच्याकडे राज्याचे अधिकृत 'डोमिसाईल सर्टिफिकेट' असेल, त्यांनाच वाहतुकीची परमिशन देण्याचा निर्णय आम्ही घेत आहोत.