/महाराष्ट्रातलं अख्खं गाव विकायला काढलं... कारण वाचून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही; इथं नक्की घडतंय काय? कोणाला देण्यात आलीये गाव विकत घेण्याची ऑफर?

गाव विकणे आहे कदाचित हे ऐकल्यानंतर आपल्याला एखादी गंमत वाटू शकते. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून पाण्याच्या टंचाईमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्याच्या तुळशीमधील ग्रामस्थांनी आता चक्क गाव विकणे आहे असा फलक लावून मोठमोठ्या उद्योगपतींना आमचं गाव विकत घ्यावं असं आवाहन केलं आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील माढ्याच्या तुळशी गावाला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नाही. गावच्या अवघ्या 800 मीटरवरून कालवा गेला आहे. मात्र तरीही इथले शेतकरी तहानलेले आहेत. सीना माढा उपसा सिंचन योजनेच्या लाभ क्षेत्रामध्येसुद्धा या गावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या गावच्या पाचवीला कायमच दुष्काळ पुजलेला आहे. वारंवार उपोषण करून आंदोलन करूनही पाणी देण्याचं आश्वासन देऊन ही आंदोलनं थांबवली जातात मात्र पुन्हा त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतं.
एकीकडे भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना अजूनही अशी गावी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे एक काळी असणार ब्रिटिशांचे शासन होतं तीच परिस्थिती बरी होती म्हणायची वेळ या ग्रामस्थांवर आली आहे.
या गावांमध्ये पिण्यासाठी, शेतीसाठीसुद्धा पाणी नाही. पिण्यासाठी पाणी दुसऱ्या गावातून आणावं लागतं. कधी सायकलवर तर कधी छोट्या ट्रॅकमध्ये ड्रममध्ये भरुन गावाकरी शेजारच्या गावातून पाणी आणतात. गावातील प्रत्येक घराबाहेर निळा ड्रम दिसतो पण तो बहुतांश वेळा रिकामाच असतो. अनेकदा महिलांना भर उन्हात चालत पाणी आणायला जावं लागतं. त्याच पाण्यावर दुग्ध उत्पादन व्यवसाय इथले शेतकरी करत आहेत. तर रोज 40 ते 45 हजार लिटर दूध संकलन होणाऱ्या गावात आता पाणीटंचाईमुळे फक्त दहा ते पंधरा हजार लिटर दूध संकलन होत आहे. पाणी नसल्याने अनेक तरुणांची लग्न जमत नाहीत.
तुळशी शेजारील काही गावे ही पावसाच्या पाण्याने तसेच सिंचन योजनेच्या पाण्याने समृद्ध आहेत. त्यामुळे गावातून रोज शंभरच्या आसपास मजूर हे कामासाठी बाहेर गावी जायचे. मात्र यंदा पाऊसच पडलेला नाही. त्यामुळे हे कामसुद्धा बंद झालेला आहे. गावात पाणी नाही आणि बाहेर रोजगार नाही.
पाण्याच्या याच समस्येमुळे इथल्या ग्रामस्थांनी उद्विघ्न होऊन गाव विकायला काढलेला आहे. आता महाराष्ट्र शासन यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत का पाण्याच प्रश्न सोडवते का हे आता पहावं लागणार आहे.