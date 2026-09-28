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महाराष्ट्रातलं अख्खं गाव विकायला काढलं... कारण वाचून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही; इथं नक्की घडतंय काय? कोणाला देण्यात आलीये गाव विकत घेण्याची ऑफर?

तुम्ही आतापर्यंत जमिनीचा एखादा तुकडा किंवा शेत गावात विकायला असल्याची बातमी विचली असेल पण महाराष्ट्रातील एक संपूर्ण गावच विकायला काढल्याची बातमी समोर आली आहे. जाणून घ्या या गावाबद्दल सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:28 PM IST
महाराष्ट्रातलं अख्खं गाव विकायला काढलं... कारण वाचून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही; इथं नक्की घडतंय काय? कोणाला देण्यात आलीये गाव विकत घेण्याची ऑफर?
Image Credit: समोर आलं हादरवून टाकणारं वास्तव

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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महाराष्ट्रातलं अख्खं गाव विकायला काढलं... कारण वाचून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही; इथं नक्की घडतंय काय? कोणाला देण्यात आलीये गाव विकत घेण्याची ऑफर?
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