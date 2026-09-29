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'सरकारी मंत्री, अधिकारी, ठेकेदार, बिल्डरांकडून दुष्काळ निधीत पाच-दहा हजार कोटींचे...'; ठाकरेंच्या शिवसेनेचा फडणवीसांना सल्ला

भाजप व मिंधे वगैरे गटाचे आमदार, खासदार एक महिन्याचे ‘वेतन’ दुष्काळग्रस्तांना देण्याची घोषणा करतील. हे ढोंग आहे. सत्ताधारी आमदार-खासदार काय सरकारच्या पगारावर जगतात? असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:57 AM IST
'सरकारी मंत्री, अधिकारी, ठेकेदार, बिल्डरांकडून दुष्काळ निधीत पाच-दहा हजार कोटींचे...'; ठाकरेंच्या शिवसेनेचा फडणवीसांना सल्ला
Image Credit: ठाकरेंनी सुचवले निधी गोळा करण्याचे पर्याय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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