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'सगळे नियम, कायदेकानून, निकष बाजूला ठेवून सरकारने तिजोरी सताड उघडावी, असे...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं फडणवीस सरकारला आवाहन

मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील अनेक जिह्यांत ऐन पावसाळ्यातच दुष्काळाने शेतकऱ्यांची दाणादाण उडवली आहे. हा दुष्काळ साधासुधा नाही. पावसाळा सुरू झाल्यापासूनच यंदा पावसाने ‘अल् निनो’चा भयंकर परिणाम दाखवला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:00 AM IST
'सगळे नियम, कायदेकानून, निकष बाजूला ठेवून सरकारने तिजोरी सताड उघडावी, असे...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं फडणवीस सरकारला आवाहन
Image Credit: राज्य सरकारला केलं आवाहन (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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