अमरावतीत मतदार यादीत घोळ, 200 मतदार एकाच पत्त्यावर

Amravati News: महापालिका निवडणुकांचं बिगुल कुठल्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मतदार याद्यांमधील घोळाचा फटका आपल्याला बसू नये यासाठी सर्वपक्षीयांनी कंबर कसलीये.अनेक ठिकाणी मतदार यांद्यांबद्दल असलेल्या संशयामुळे त्या वेगवेगळ्या पक्षाकडून बारकाईने तपासल्या जातायत.हे करत असतानाच अमरावतीमध्ये मतदार यादीतला आणखी एक घोळ समोर आलाय. ज्यावरुन भाजपच्या स्थानिक नेत्यावर काँग्रेसने आरोप केलेयत. पाहुयात.
मतदार यांद्यामधले घोळ एकापाठोपाठ पुढे येतायत.कोणी मृत झालेलं असतानाही त्याचं नाव मतदारयादीत आहे. कोणी जिवंत असूनही त्याला मयत दाखवलंय, कोणाचं नाव दोन दोन मतदारयाद्यांमध्ये आहे.तर अनेक मतदारांचा पत्ता कोचिंग क्लास दाखवलाय. यानंतर अमरावतीमध्ये आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये एकाच पत्त्यावर 200 मतदारांच्या नावाची नोंद आढळलीये. आता 200 मतदार एकाच पत्त्यावर कसे राहात असतील याची शहानिशा करायला आम्ही थेट पत्त्यावर गेलो.त्यात काय आढळलंय पाहा.
भाजप पदाधिकाऱ्याच्या पत्त्यावरच इतके मतदार कसे असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी केलाय.बरं असं हे फक्त एक प्रकरण नाहीये.ज्यांच्या घराच्या पत्त्यावर 200 मतदार दाखवलेयत त्या भाजप पदाधिकारी सारंग राऊत यांनीही निवडणुक आयोगावरच प्रश्न उपस्थित केलेयत.यावरुनच युवक काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतलाय आणि याबद्दल कार्यवाहीची मागणी केलीये.
महापालिका निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यापुर्वीच मतदार याद्यांमधल्या त्रुटी समोर येतायत.निवडणुक आयोग याची तातडीने दखल घेऊन मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करतो का हे पाहावं लागेल.