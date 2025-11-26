'नारायण राणे कोंबडी विकायचे...', शिंदेंच्या मंत्र्यांचे वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले; 'आपल्याकडे नगरविकास खाते, त्यात माल...'

Gulabrao Patil: नाशिकच्या भगूरमध्ये पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची सभा पार पडली. या सभेत गुलाबराव पाटील यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. मात्र यावेळी त्यांनी केलेल्या विधानाची जोरदार चर्चा रंगलीय. आपल्याकडे नगरविकास खातं असून त्यात माल आहे असं वक्तव्य त्यांनी केलंय. तसंच 1 तारखेला रात्री बाहेर झोपा, लक्ष्मी येणार आहे असं विधान गुलाबरावांनी केलंय. तसंच मटण खा त्यांचं, बटण दाबा आमचं असं आवाहनही त्यांनी मतदारांना केलंय. शिवाय पाणीपुरवठा योजनेवरुनही त्यांनी विरोधकांना टोला हाणलाय.
'21 तारखेला मतदान होतं आमदारकीचं 18ला खूप लक्ष्मी फिरली. दारोदार फिरली, उठ भक्ता काय झोपलायस, मी आलीये तुला प्रसन्न होतेय. 1 तारखेला बाहेर खाटी टाकून झोपा तुम्हीही लक्ष्मी येणार आहे,' असं गुलाबराव पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसंच, 'नगरविकास आपल्याकडे आहे, लै माल है नगरविकास मै,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेकांना मोठं केलं. त्यात शिंदेसाहेब रिक्षावाले, मी पानटपरीवाला, भुजबळ भाजी विकायचे, नारायण राणे काय करायचे ते तर कोंबडी विकायचे, वेगळा अर्थ काढू नका, आपलं लव्ह मॅरेज आहे असं नाही बोलायचं, असं वक्तव्य पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे.
ज्याने मुलाला जन्म दिला त्यानेच भाषण करावी. इथली पाणीपुरवठा योजना मी सुरू केली, जीआर दाखवतो. सगळी भाऊबंदकी जमा करून घेतली पण काही फरक पडत नाही. आता पैसे वाटणारे सगळे तिकडे आहे आणि अर्ध्या रात्री रक्त देणारे इकडे आहे. आता दारू मटण सगळं होईल पण मटण त्यांचे घ्या आणि बटन आमचे दाबा, असा टोला गुलाबराव पाटील यांनी लगावाल आहे.