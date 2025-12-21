Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : कोण आहे तुमच्या शहराचा नगराध्यक्ष? पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

|
|नगरपरिषद / नगरपंचायत
|विजयी नगराध्यक्ष
|पक्ष / गट
|1
|चंदगड नगरपंचायत
|सुनील कावनेकर
|भाजप
|2
|अनगर नगरपंचायत
|प्राजक्ता पाटील
|भाजप
|3
|जामनेर नगरपरिषद
|साधना महाजन
|भाजप
|4
|दोंडाईचा नगरपरिषद
|नयनकुमार रावल
|भाजप
|5
|मेढा नगरपंचायत
|रुपाली वारागडे
|भाजप
|6
|करमाळा नगरपरिषद
|मोहिनी संजय सावंत
|करमाळा शहर विकास आघाडी
|7
|मलकापूर नगरपंचायत
|रश्मी कोठावळे
|जनसुराज्य शक्ती पक्ष
|8
|हातकणंगले नगरपंचायत
|अजितसिंह पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|9
|औसा नगरपरिषद
|परवीन नवाबुद्दीन शेख
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|10
|आटपाडी नगरपंचायत
|यु.टी. जाधव
|भाजप
|11
|उरण नगरपरिषद
|भावना घाणेकर
|राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
|12
|पन्हाळा नगरपरिषद
|जयश्री पवार
|जनसुराज्य शक्ती पक्ष
|13
|तळेगाव नगरपरिषद
|संतोष दाभाडे
|भाजप
|14
|मुखेड नगरपरिषद
|बालाजी खतगावकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|15
|अलिबाग नगरपरिषद
|अक्षया नाईक
|शेकाप
|
16
|म्हसवड नगरपालिका
|पूजा वीरकर
|भाजप
|
17
|फुलंब्री नगरपंचायत
|राजेंद्र ठोंबरे
|शिवसेना (ठाकरे गट)
|18
|गंगापूर नगरपंचायत
|संजय जाधव
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|19
|अंबाजोगाई नगरपरिषद
|नंदकिशोर मुंदडा
|20
|कळमनुरी नगरपालिका
|आश्लेषा चौधरी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|21
|
वाई नगरपरिषद
|
अनिल सावंत
|भाजप
|22
|जिंतूर नगरपरिषद
|प्रताप देशमुख
|भाजप
|23
|पालघर नगरपरिषद
|उत्तम घरत
|शिवसेना (शिंदे गट)
|24
|
तासगाव नगरपरिषद
|विजया पाटील
|स्वाभिमानी विकास आघाडी
|25
|
जेजुरी नगरपरिषद
|जयदीप बारभाई
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|26
|उरूण ईश्वरपूर नगरपरिषद
|आनंदराव मलगुंडे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
|27
|इंदापूर नगरपरिषद
|भरत शाह
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|28
|मैंदर्गी नगरपरिषद
|अंजली बाजारमठ
|भाजप
|29
|मालवण नगरपरिषद
|ममता वराडकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|30
|पाचगणी नगरपालिका
|दिलीप बगाडे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|31
|सावंतवाडी नगरपरिषद
|श्रद्धाराजे भोसले
|भाजप
|32
|कणकवली नगरपरिषद
|संदेश पारकर
|शहरविकास आघाडी
|33
|गेवराई नगरपरिषद
|गीता पवार
|भाजप
|34
|भोर नगरपालिका
|रामचंद्र आवारे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|35
|गंगाखेड नगरपरिषद
|उर्मिला केंद्रे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|36
|देवळाली प्रवरा नगरपालिका
|सत्यजित कदम
|भाजप
|37
|अक्कलकोट नगरपरिषद
|मिलन कल्याणशेट्टी
|भाजप
|38
|
रोहा नगरपालिका
|वनश्री समीर शेडगे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|39
|धामणगाव नगरपरिषद
|डॉ. अर्चना रोठे
|भाजप
|40
|विटा नगरपरिषद
|काजल संजय म्हेत्रे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|41
|वडगांव मावळ
|नगरपंचायत अबोली ढोरे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|43
|पेण नगरपालिका
|प्रीतम पाटील
|भाजप
|44
|सासवड नगरपालिका
|आनंदी जगताप
|भाजप
|45
|मंगळवेढा नगरपालिका
|सुनंदा बबनराव आवताडे
|भाजप
|46
|तुळजापूर नगरपरिषद
|पिंटू गांगणे
|भाजप
|47
|चिपळूण नगरपरिषद
|उमेश सकपाळ
|शिवसेना (शिंदे गट)
|48
|खेड नगरपरिषद
|माधवी बुटाला
|शिवसेना
|49
|राजापूर नगरपरिषद
|हुस्नबानू खलिपे
|काँग्रेस
|50
|धर्माबाद नगरपंचायत
|संगीता बोलमवार
|मराठवाडा जनहित पार्टी
|51
|बिलोली नगरपंचायत
|संतोष कुलकर्णी
|मराठवाडा जनहित पार्टी
|52
|कुंडलवाडी नगरपंचायत
|कोटलवार
|भाजप
|53
|डहाणू नगरपरिषद
|राजेंद्र माच्छी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|54
|वैजापूर नगरपालिका
|दिनेश परदेशी
|भाजप
|55
|पैठण नगरपालिका
|विद्या कावसानकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|56
|सिल्लोड नगरपालिका
|समीर सत्तार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|57
|कन्नड नगरपंचायत
|शेखर फरीन बेगम
|काँग्रेस
|58
|माथेरान नगरपालिका
|चंद्रकांत चौधरी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|59
|बुलढाणा नगरपरिषद
|पूजा संजय गायकवाड
|शिवसेना (शिंदे गट)
|60
|चांदूर नगर परिषद
|प्रियंका विश्वकर्मा
|आपलं चांदूर पॅनेल
|61
|खुलताबाद नगरपरिषद
|अमेर पटेल
|काँग्रेस
|62
|महाबळेश्वर नगरपालिका
|सुनील शिंदे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|63
|अंबरनाथ नगरपालिका
|तेजश्री करंजुले
|भाजप
|64
|खोपोली नगरपालिका
|कुलदीपक शेंडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|65
|राहुरी नगरपालिका
|बाबासाहेब मोरे
|66
|कर्जत नगरपालिका
|पुष्पा दगडे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|67
|अंबड नगरपालिका
|देवयानी कुलकर्णी
|
भाजप
|68
|तेल्हारा नगरपालिका
|वैशाली पालीवाल
|भाजप
|69
|देसाईगंज नगरपालिका
|लता सुंदरकर
|भाजप
|70
|मंगरुळपीर नगरपालिका
|अशोक परळीकर
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|71
|चाकण नगरपरिषद
|मनीषा गोरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|72
|अकलूज नगरपालिका
|रेश्मा आडगळे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
|73
|मोहोळ नगरपरिषद
|सिद्धी वस्त्रे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|74
|निलंगा नगरपालिका
|संजयराज हलगरकर
|भाजप
|75
|लोणावळा नगरपरिषद
|राजेंद्र सोनावणे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|76
|दौंड नगरपरिषद
|दुर्गादेवी जगदाळे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|77
|शिरुर नगरपरिषद
|ऐश्वर्या पाचारणे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|78
|आळंदी नगरपालिका
|प्रशांत कुराडे
|भाजप
|79
|जुन्नर नगरपालिका
|सुजाता काजळे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|80
|राजगुरुनगर नगरपंचायत
|मंगेश गुंडा
|शिवसेना (शिंदे गट)
|81
|मंचर नगरपालिका
|राजश्री गांजले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|82
|माळेगाव नगरपालिका
|सुयोग सातपुते
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|83
|
उरुळी फुरसुंगी नगरपालिका
|संतोष सरोदे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|84
|रत्नागिरी नगरपरिषद
|शिल्पा सुर्वे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|85
|
श्रीवर्धन नगरपालिका
|अतुल चौगुले
|शिवसेना (ठाकरे गट)
|86
|लांजा नगरपंचायत
|सावली कुरुप
|शिवसेना (शिंदे गट)
|87
|गुहागर नगरपंचायत
|निता मालप
|भाजप
|88
|देवरुख नगरपंचायत
|मृणाल शेटये
|भाजप
|89
|संगमनेर नगरपालिका
|मैथिली तांबे
|संगमनेर सेवा समिती
|90
|कराड नगरपरिषद
|राजेंद्रसिंह यादव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|91
|आरमोरी नगरपरिषद
|रुपेश पुणेकर
|भाजप
|92
|दर्यापूर नगरपालिका
|मंदा भारसाकळे
|काँग्रेस
|93
|मोर्शी नगरपालिका
|प्रतीक्षा गुल्हाने
|शिवसेना (शिंदे गट)
|94
|नांदगाव खंडेश्वर नगरपालिका
|प्राप्ती मारोडकर
|शिवसेना (ठाकरे गट)
|95
|
चिखलदरा नगरपालिका
|शेख अब्दुल शेख हैदर
|काँग्रेस
|96
|
धारणी नगरपालिका
|सुनील चौथमल
|भाजप
|97
|
वरूड नगरपालिका
|ईश्वर सलामे
|भाजप
|98
|
शेंदूरजना घाट नगरपालिका
|सुवर्णा वरखेडे
|भाजप
|99
|चांदूर बाजार नगरपालिका
|मनीषा नांगलिया
|प्रहार जनशक्ती पक्ष
|100
|अकोट नगरपालिका
|माया धुळे
|भाजप
|101
|हिवरखेड नगरपालिका
|सुलभा दुतोंडे
|भाजप
|102
|बाळापूर नगरपालिका
|डॉ. आफरीन
|काँग्रेस
|103
|
बार्शीटाकळी नगरपंचायत
|
अख्तरा खातून
|वंचित बहुजन आघाडी
|104
|
फलटण नगरपालिका
|समशेरसिंग निंबाळकर
|भाजप
|105
|बारामती नगरपालिका
|सचिन सातव
|राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
|106
|मौदा नगरपंचायत
|प्रसन्न तिडके
|भाजप
|107
|कांन्द्री कन्हान नगरपंचायत
|सुजित पानतावणे
|भाजप
|108
|निलडोह नगरपंचायत
|भूमिका मंडपे
|भाजप
|109
|येरखेडा नगरपंचायत
|राजकिरण बर्वे
|भाजप
|110
|गोधनी नगरपंचायत
|रोशना कोलते
|भाजप
|111
|बेसा पिपळा नगरपंचायत
|कीर्ती बडोले
|भाजप
|112
|महादुला नगरपंचायत
|हेमलता ठाकूर(सावजी)
|भाजप
|113
|बिडगाव नगरपंचायत
|विरु जामगडे
|भाजप
|114
|पारशीवनी नगरपंचायत
|सुनीता डोमकी
|शिंदेंसेना
|115
|भिवापूर नगरपंचायत
|सुषमा शिरामे
|भाजप
|116
|कोंढाळी नगरपंचायत
|योगेश चाफले
|भाजप
|117
|बहादूरा नगरपंचायत
|प्रतीक्षा खंडारे
|भाजप
|118
|कळमेश्वर नगर परिषद
|अविनाश माकोडे
|भाजप
|119
|सावनेर नगर परिषद
|संजना मंगळे
|भाजप
|120
|रामटेक नगर परिषद
|बिकेंद्र महाजन
|शिवसेना
|121
|मोहपा नगर परिषद
|माधव चर्जन
|काँग्रेस
|122
|काटोल
|अर्चना देशमुख
|शेकाप, राष्ट्रवादी
|123
|बुट्टीबोरी
|सुमित मेंढे
|गोंडवाना गणतंत्र, काँग्रेस समर्थीत
|124
|खापा
|पियुष बोरडे
|भाजपा
|125
|उमरेड
|प्राजक्ता कारू
|भाजपा
|126
|कन्हान पिंपरी
|राजेंद्र शेंद्रे
|भाजपा
|127
|वाडी
|नरेश चरडे
|भाजपा
|128
|वानाडोंगरी
|सुनंदा बागडे
|भाजपा
|130
|डिगडोह
|पूजा उके
|भाजपा
|131
|मोवाड
|दर्शना ढोरे
|भाजपा
|132
|नरखेड
|मनोज कोरडे
|भाजपा
|133
|कामठी
|अजय अग्रवाल
|भाजपा
|134
