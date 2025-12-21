English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : कोण आहे तुमच्या शहराचा नगराध्यक्ष? पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : महाराष्ट्रात 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे तुमच्या शहराचा नगराध्यक्ष कोण आहे जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 21, 2025, 08:47 PM IST
Maharashtra Election Nagaradhyaksha Winners List 2025 : महाराष्ट्रात 288 नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला असून भाजप पुन्हा एकदा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे.  129 नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आलेले तर भाजप, शिंदे आणि अजित पवार आमचे तिघांचे मिळून 75 टक्के नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया दणदणीत विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते म्हणाले की, 2017 साली आमचे 1602 नगरसेवक होते. तेव्हा आम्ही 2 नंबरचे पक्ष होतो तर यंदा 3325 नगरसेवक भाजपचे असून भाजपच एक नंबरचा पक्ष असल्याचं परत सिद्ध झालं आहे. आता तुमच्या शहरातील नगराध्यक्ष कोण आहे हे जाणून घ्या एका क्लिकवर...

महाराष्ट्र नगरपरिषद/नगरपंचायतीतील विजयी नगराध्यक्षांची संपूर्ण यादी

 

 

नगरपरिषद / नगरपंचायत विजयी नगराध्यक्ष पक्ष / गट
1 चंदगड नगरपंचायत सुनील कावनेकर भाजप
2 अनगर नगरपंचायत   प्राजक्ता पाटील भाजप
3 जामनेर नगरपरिषद साधना महाजन भाजप
4 दोंडाईचा नगरपरिषद नयनकुमार रावल भाजप
5 मेढा नगरपंचायत रुपाली वारागडे भाजप
6 करमाळा नगरपरिषद मोहिनी संजय सावंत करमाळा शहर विकास आघाडी
7 मलकापूर नगरपंचायत रश्मी कोठावळे जनसुराज्य शक्ती पक्ष
8 हातकणंगले नगरपंचायत अजितसिंह पाटील शिवसेना (शिंदे गट)
9 औसा नगरपरिषद परवीन नवाबुद्दीन शेख राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
10 आटपाडी नगरपंचायत यु.टी. जाधव भाजप
11 उरण नगरपरिषद भावना घाणेकर राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
12 पन्हाळा नगरपरिषद जयश्री पवार जनसुराज्य शक्ती पक्ष
13 तळेगाव नगरपरिषद संतोष दाभाडे भाजप
14 मुखेड नगरपरिषद बालाजी खतगावकर शिवसेना (शिंदे गट)
15 अलिबाग नगरपरिषद अक्षया नाईक शेकाप

16

 म्हसवड नगरपालिका पूजा वीरकर भाजप

17

 फुलंब्री नगरपंचायत राजेंद्र ठोंबरे शिवसेना (ठाकरे गट)
18 गंगापूर नगरपंचायत संजय जाधव राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
19 अंबाजोगाई नगरपरिषद नंदकिशोर मुंदडा  
20 कळमनुरी नगरपालिका आश्लेषा चौधरी शिवसेना (शिंदे गट)
21
वाई नगरपरिषद
अनिल सावंत
 भाजप
22 जिंतूर नगरपरिषद प्रताप देशमुख भाजप
23 पालघर नगरपरिषद उत्तम घरत शिवसेना (शिंदे गट)
24
तासगाव नगरपरिषद
विजया पाटील स्वाभिमानी विकास आघाडी
25
जेजुरी नगरपरिषद
जयदीप बारभाई राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
26 उरूण ईश्वरपूर नगरपरिषद आनंदराव मलगुंडे राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
27 इंदापूर नगरपरिषद भरत शाह राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
28 मैंदर्गी नगरपरिषद अंजली बाजारमठ भाजप
29 मालवण नगरपरिषद ममता वराडकर शिवसेना (शिंदे गट)
30 पाचगणी नगरपालिका दिलीप बगाडे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
31 सावंतवाडी नगरपरिषद श्रद्धाराजे भोसले भाजप
32 कणकवली नगरपरिषद संदेश पारकर शहरविकास आघाडी
33 गेवराई नगरपरिषद गीता पवार भाजप
34 भोर नगरपालिका रामचंद्र आवारे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
35 गंगाखेड नगरपरिषद उर्मिला केंद्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
36 देवळाली प्रवरा नगरपालिका सत्यजित कदम भाजप
37 अक्कलकोट नगरपरिषद मिलन कल्याणशेट्टी भाजप
38
रोहा नगरपालिका
वनश्री समीर शेडगे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
39 धामणगाव नगरपरिषद डॉ. अर्चना रोठे भाजप
40 विटा नगरपरिषद काजल संजय म्हेत्रे शिवसेना (शिंदे गट)
41 वडगांव मावळ  नगरपंचायत अबोली ढोरे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
43 पेण नगरपालिका प्रीतम पाटील भाजप
44 सासवड नगरपालिका आनंदी जगताप भाजप
45 मंगळवेढा नगरपालिका सुनंदा बबनराव आवताडे भाजप
46 तुळजापूर नगरपरिषद पिंटू गांगणे भाजप
47 चिपळूण नगरपरिषद उमेश सकपाळ शिवसेना (शिंदे गट)
48 खेड नगरपरिषद माधवी बुटाला शिवसेना
49 राजापूर नगरपरिषद हुस्नबानू खलिपे काँग्रेस
50 धर्माबाद नगरपंचायत संगीता बोलमवार मराठवाडा जनहित पार्टी
51 बिलोली नगरपंचायत संतोष कुलकर्णी मराठवाडा जनहित पार्टी
52 कुंडलवाडी नगरपंचायत कोटलवार भाजप
53 डहाणू नगरपरिषद राजेंद्र माच्छी शिवसेना (शिंदे गट)
54 वैजापूर नगरपालिका दिनेश परदेशी भाजप
55 पैठण नगरपालिका विद्या कावसानकर शिवसेना (शिंदे गट)
56 सिल्लोड नगरपालिका समीर सत्तार शिवसेना (शिंदे गट)
57 कन्नड नगरपंचायत शेखर फरीन बेगम काँग्रेस
58 माथेरान नगरपालिका चंद्रकांत चौधरी शिवसेना (शिंदे गट)
59 बुलढाणा नगरपरिषद पूजा संजय गायकवाड शिवसेना (शिंदे गट)
60 चांदूर नगर परिषद प्रियंका विश्वकर्मा आपलं चांदूर पॅनेल
61 खुलताबाद नगरपरिषद अमेर पटेल काँग्रेस
62 महाबळेश्वर नगरपालिका सुनील शिंदे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
63 अंबरनाथ नगरपालिका तेजश्री करंजुले भाजप
64 खोपोली नगरपालिका कुलदीपक शेंडे शिवसेना (शिंदे गट)
65 राहुरी नगरपालिका बाबासाहेब मोरे  
66 कर्जत नगरपालिका पुष्पा दगडे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
67 अंबड नगरपालिका देवयानी कुलकर्णी

भाजप
68 तेल्हारा नगरपालिका वैशाली पालीवाल भाजप
69 देसाईगंज नगरपालिका लता सुंदरकर भाजप
70 मंगरुळपीर नगरपालिका अशोक परळीकर राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
71 चाकण नगरपरिषद मनीषा गोरे शिवसेना (शिंदे गट)
72 अकलूज नगरपालिका रेश्मा आडगळे राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)
73 मोहोळ नगरपरिषद सिद्धी वस्त्रे शिवसेना (शिंदे गट)
74 निलंगा नगरपालिका संजयराज हलगरकर भाजप
75 लोणावळा नगरपरिषद राजेंद्र सोनावणे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
76 दौंड नगरपरिषद दुर्गादेवी जगदाळे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
77 शिरुर नगरपरिषद ऐश्वर्या पाचारणे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
78 आळंदी नगरपालिका प्रशांत कुराडे भाजप
79 जुन्नर नगरपालिका सुजाता काजळे शिवसेना (शिंदे गट)
80 राजगुरुनगर नगरपंचायत मंगेश गुंडा शिवसेना (शिंदे गट)
81 मंचर नगरपालिका राजश्री गांजले शिवसेना (शिंदे गट)
82 माळेगाव नगरपालिका सुयोग सातपुते राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
83
उरुळी फुरसुंगी नगरपालिका
संतोष सरोदे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
84 रत्नागिरी नगरपरिषद शिल्पा सुर्वे शिवसेना (शिंदे गट)
85
श्रीवर्धन नगरपालिका
अतुल चौगुले शिवसेना (ठाकरे गट)
86 लांजा नगरपंचायत सावली कुरुप शिवसेना (शिंदे गट)
87 गुहागर नगरपंचायत निता मालप भाजप
88 देवरुख नगरपंचायत मृणाल शेटये भाजप
89 संगमनेर नगरपालिका मैथिली तांबे संगमनेर सेवा समिती
90 कराड नगरपरिषद राजेंद्रसिंह यादव शिवसेना (शिंदे गट)
91 आरमोरी नगरपरिषद रुपेश पुणेकर भाजप
92 दर्यापूर नगरपालिका मंदा भारसाकळे काँग्रेस
93 मोर्शी नगरपालिका प्रतीक्षा गुल्हाने शिवसेना (शिंदे गट)
94 नांदगाव खंडेश्वर नगरपालिका प्राप्ती मारोडकर शिवसेना (ठाकरे गट)
95
चिखलदरा नगरपालिका
शेख अब्दुल शेख हैदर काँग्रेस
96
धारणी नगरपालिका
सुनील चौथमल भाजप
97
वरूड नगरपालिका
ईश्वर सलामे भाजप
98
शेंदूरजना घाट नगरपालिका
सुवर्णा वरखेडे भाजप
99 चांदूर बाजार नगरपालिका मनीषा नांगलिया प्रहार जनशक्ती पक्ष
100 अकोट नगरपालिका माया धुळे भाजप
101 हिवरखेड नगरपालिका सुलभा दुतोंडे भाजप
102 बाळापूर नगरपालिका डॉ. आफरीन काँग्रेस
103
बार्शीटाकळी नगरपंचायत
अख्तरा खातून
वंचित बहुजन आघाडी
104
फलटण नगरपालिका
समशेरसिंग निंबाळकर भाजप
105 बारामती नगरपालिका सचिन सातव राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
106 मौदा नगरपंचायत प्रसन्न तिडके भाजप
107 कांन्द्री कन्हान नगरपंचायत सुजित पानतावणे भाजप
108 निलडोह नगरपंचायत भूमिका मंडपे भाजप
109 येरखेडा नगरपंचायत राजकिरण बर्वे भाजप
110 गोधनी नगरपंचायत रोशना कोलते भाजप
111 बेसा पिपळा नगरपंचायत कीर्ती बडोले भाजप
112 महादुला नगरपंचायत हेमलता ठाकूर(सावजी) भाजप
113 बिडगाव नगरपंचायत विरु जामगडे भाजप
114 पारशीवनी नगरपंचायत सुनीता डोमकी शिंदेंसेना
115 भिवापूर नगरपंचायत सुषमा शिरामे भाजप
116 कोंढाळी नगरपंचायत योगेश चाफले भाजप
117 बहादूरा नगरपंचायत प्रतीक्षा खंडारे भाजप
118 कळमेश्वर नगर परिषद  अविनाश माकोडे  भाजप
119 सावनेर नगर परिषद संजना मंगळे भाजप
120 रामटेक नगर परिषद बिकेंद्र महाजन शिवसेना
121 मोहपा नगर परिषद माधव चर्जन  काँग्रेस
122 काटोल अर्चना देशमुख शेकाप, राष्ट्रवादी
123 बुट्टीबोरी  सुमित मेंढे गोंडवाना गणतंत्र, काँग्रेस समर्थीत
124 खापा  पियुष बोरडे भाजपा
125 उमरेड  प्राजक्ता कारू भाजपा
126 कन्हान पिंपरी राजेंद्र शेंद्रे भाजपा
127 वाडी नरेश चरडे भाजपा
128 वानाडोंगरी  सुनंदा बागडे भाजपा
130 डिगडोह पूजा उके भाजपा
131 मोवाड दर्शना ढोरे भाजपा
132 नरखेड  मनोज कोरडे भाजपा
133 कामठी अजय अग्रवाल भाजपा
