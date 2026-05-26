/महाराष्ट्रातील इंधन टंचाईचे भयानक वास्तव; कोकणात भर समुद्रात बोटीवर सापडला अवैध डिझेलचा महाप्रचंड साठा!

रत्नागिरीत कस्टम विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. इंधन टंचाईत समुद्रात बोटीवर अवैध डिझेलचा साठा सापडला आहे. 5 जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
Mharashtra Energy Crisis : महाराष्ट्रातील इंधन टंचाईचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. कोकण भर समुद्रात बोटीवर अवैध डिझेलचा महाप्रचंड साठा सापडला आहे. एकीकडे जिल्ह्यात इंधन टंचाईची परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच,रत्नागिरीच्या कस्टम (सीमा शुल्क) विभागाने समुद्रात एक मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. जयगडच्या समुद्रात एका मच्छिमारी बोटीवर अवैधरित्या साठवून ठेवलेला मोठा इंधन साठा कस्टम विभागाने जप्त केला आहे.या कारवाईत संशयास्पद वाटणारी 'शहाना' नावाची मच्छिमारी बोट ताब्यात घेण्यात आली असून,बोटीवरील 5 जणांना चौकशीसाठी रत्नागिरीत आणण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार,सध्या मच्छिमारी हंगाम संपत आला आहे.अशा काळात समुद्रात डिझेलची मोठी साठेबाजी होत असल्याची गोपनीय माहिती कस्टम विभागाला मिळाली होती.या माहितीच्या आधारे कस्टमच्या पथकाने जयगड समुद्रात गस्त घालत संशयास्पद फिरणाऱ्या 'शहाना' या मच्छिमारी बोटीची कसून झाडाझडती घेतली.यावेळी बोटीवर तब्बल ३० हून अधिक इंधनाचे (डिझेल) बॅरल्स आढळून आले.कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय हा साठा करून ठेवला गेल्याचा संशय अधिकाऱ्यांना आहे.
जिल्ह्यात सध्या इंधनाचा तुटवडा जाणवत असताना,मच्छिमारी हंगाम संपण्याच्या उंबरठ्यावर या बोटीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंधन कशासाठी साठवले होते? हा साठा समुद्रातच इतर कोणत्या बोटींना चढ्या दराने विकण्यासाठी होता की यामागे काही वेगळे रॅकेट कार्यरत आहे? याचा तपास आता कस्टम विभाग करत आहे..
प्राथमिक अंदाजानुसार,ही जप्त केलेली बोट गुहागर तालुक्यातील पडवे येथील असण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.कस्टम विभागाने इंधनासह बोट चौकशीसाठी ताब्यात घेतली असून,ताब्यात घेतलेल्या ५ कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी सुरू आहे.या कारवाईमुळे रत्नागिरीच्या सागरी क्षेत्रात अवैध इंधन तस्करी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
