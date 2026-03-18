  • Marathi News
  • महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

Ashok Kharat Video : नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातचा धक्कादायक व्हिडीओ झी 24 तासाच्या हाती लागला आहे. या व्हिडीओमध्ये खरातचे अश्लील कृत्य समोर आले आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 18, 2026, 06:53 PM IST
महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

Ashok Kharat Video : सध्या एका नावाची बरीच चर्चा आहे. ते नाव म्हणजे जेफरी एपस्टिन... याच्या एपस्टिन फाईलमधील अनेक दृष्कृत्य बाबी  गेल्या काही दिवसात समोर आल्यायेत.  अनेक प्रभावशाली लोकांसोबत नेत्यांसोबत याची उठ बस असायची. जगभरातल्या शक्तीशाली लोकांसोबत याचे संबंध होते. आपल्या खाजगी बेटावर त्याची अनेक दृष्कृत्य चालायची. महिलांचं लहान मुलींचं लैंगिक शोषण तो करायचा. शोषणावर आधारित संबंधांचं एक मोठं रॅकेट तो चालवायचा. अनेक किळसवाण्या विकृत गोष्टी तो करायचा. 

महाराष्ट्राचा एपस्टिन?

कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरातच्या किळसवाण्या प्रकारांची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारी माहिती समोर आलीय. कथित ज्योतिषी त्याच्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्य़े महिलांना बोलावून त्यांचं लैंगिक शोषण करायचा अशी माहिती समोर आलीये. याचे व्हिडीओ झी 24 तासच्या हाती लागलेत. पण या व्हिडीओत जो कंटेट आहे तो कंटेट अतिशय आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळं तो व्हिडिओ आम्ही दाखवणार नाही. संवेदनशील मनाला हादरवून टाकेल असा हा व्हिडीओ असल्यानं आम्ही तो व्हिडीओ दाखवणार नाही. पण महाराष्ट्राला कळावं हा गुन्हा किती भयंकर आहे हे सांगण्यासाठी व्हिडीओत जे आहे ते आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

न भय ना लज्जा

नाशिकच्या भरवस्तीतल्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये तो महिलांना बोलवायचा. भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली हा भाभड्या भक्तांना ऑफिसमध्ये बोलवायचा. भाभडे भक्त ज्या समस्या घेऊन याचचे त्यापेक्षा अशोक खरात जे उपचार सांगायचा ते अतिशय धक्कादायक होते. ऑफिसमध्ये बाहेर शेकडो लोकं असताना काळ्या काचांच्या आड अवघ्या दोन फुटांवर काचेच्या पलिकडे काळी कृत्य करायचा. 
अशोक खरात महिलांना लघवी प्यायला देत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीये. नाशिकच्या भरवस्तीतल्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये तो महिलांना ज्योतिष सांगण्याच्या बहाण्यानं बोलवायचा. स्वतः लघुशंका करुन तो महिलांना लघवी प्यायला देत असल्याची माहिती समोर आलीये. 

 

स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

