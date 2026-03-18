महाराष्ट्राचा एपस्टिन?, महिलांना स्वत:ची लघवी पाजायचा अन् काचेच्या कॅबिनमध्ये सर्वांसमोर महिलांसोबत अशोक खरातचे अश्लील कृत्य, धक्कादायक VIDEO समोर

Ashok Kharat Video : सध्या एका नावाची बरीच चर्चा आहे. ते नाव म्हणजे जेफरी एपस्टिन... याच्या एपस्टिन फाईलमधील अनेक दृष्कृत्य बाबी गेल्या काही दिवसात समोर आल्यायेत. अनेक प्रभावशाली लोकांसोबत नेत्यांसोबत याची उठ बस असायची. जगभरातल्या शक्तीशाली लोकांसोबत याचे संबंध होते. आपल्या खाजगी बेटावर त्याची अनेक दृष्कृत्य चालायची. महिलांचं लहान मुलींचं लैंगिक शोषण तो करायचा. शोषणावर आधारित संबंधांचं एक मोठं रॅकेट तो चालवायचा. अनेक किळसवाण्या विकृत गोष्टी तो करायचा.
कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरातच्या किळसवाण्या प्रकारांची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारी माहिती समोर आलीय. कथित ज्योतिषी त्याच्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्य़े महिलांना बोलावून त्यांचं लैंगिक शोषण करायचा अशी माहिती समोर आलीये. याचे व्हिडीओ झी 24 तासच्या हाती लागलेत. पण या व्हिडीओत जो कंटेट आहे तो कंटेट अतिशय आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळं तो व्हिडिओ आम्ही दाखवणार नाही. संवेदनशील मनाला हादरवून टाकेल असा हा व्हिडीओ असल्यानं आम्ही तो व्हिडीओ दाखवणार नाही. पण महाराष्ट्राला कळावं हा गुन्हा किती भयंकर आहे हे सांगण्यासाठी व्हिडीओत जे आहे ते आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नाशिकच्या भरवस्तीतल्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये तो महिलांना बोलवायचा. भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली हा भाभड्या भक्तांना ऑफिसमध्ये बोलवायचा. भाभडे भक्त ज्या समस्या घेऊन याचचे त्यापेक्षा अशोक खरात जे उपचार सांगायचा ते अतिशय धक्कादायक होते. ऑफिसमध्ये बाहेर शेकडो लोकं असताना काळ्या काचांच्या आड अवघ्या दोन फुटांवर काचेच्या पलिकडे काळी कृत्य करायचा.
अशोक खरात महिलांना लघवी प्यायला देत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीये. नाशिकच्या भरवस्तीतल्या कॅनडा कॉर्नरच्या ऑफिसमध्ये तो महिलांना ज्योतिष सांगण्याच्या बहाण्यानं बोलवायचा. स्वतः लघुशंका करुन तो महिलांना लघवी प्यायला देत असल्याची माहिती समोर आलीये.
स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.