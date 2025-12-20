Maharashtra Exit Poll : 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कुणाची बाजी? Methodology काय सांगते?

विविध कारणांमुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला. त्यानंतर गावागावात निवडणुकांचा धुरळा उडाला. कुठे एकमेकांना मित्र म्हणणारे आपापसात भिडले तर कुठे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी समजणारे सोबत लढले. एकमेकांविरोधात कुरघोड्या, दुबार मतदार, ईव्हीएमचा मुद्दा अशा नाना प्रकारच्या आरोप प्रत्यारोप, गोंधळ, हाणामारी, संघर्ष, आव्हानं, प्रतिष्ठेच्या लढाया या निवडणूकीत बघायला मिळाल्या.
246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. 2 डिसेंबरला पहिल्या टप्प्याचं आणि आज दुसऱ्या टप्प्याचं म्हणजे उरलेल्या 23 नगरपरिषद पंचायतींसाठी मतदान पार पडलं आहे. उमेदवारांचं भवितव्य आता मतपेटीत बंद आहे. कोण आपली प्रतिष्ठा राखणार, कोणाचा बालेकिल्ला ढासळणार, कोणावर विजयाचा गुलाल पडणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला उद्या मतमोजणी सुरु झाली की मिळायला सुरुवात होईल. पण त्या आधीच नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कोणाची सरशी होतेय, कोण पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहे, कोण विजयाची पताका फडकवणार, कोणता पक्ष मुसंडी मारणार या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, जनमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही जेडीएस आणि झी 24 तासच्या महाएक्झिटपोलमधून केला आहे.
महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या या निवडणुकीत मतदार राजाने कोणाला आपला कौल दिलाय ते आता आपण झी 24 तासवर बघणार आहोत.
नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीचा महाएक्झिटपोल झी 24 तासवर दाखवण्यात आला आहे. 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कोणबाजी? मारणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. ग्रामीण, निमशहरी भागात कुणाचं वर्चस्व
झी 24 JDSचा सर्वात मोठा एक्झिट पोल समोर आला आहे. महायुतीतल्या मैत्रीपूर्ण लढतीचा कुणाला फायदा? मविआची जादू निवडणुकीत चालणार? ग्रामीण महाराष्ट्रावर वर्चस्व कुणाचं? तब्बल पावणेबारा लाखांचा सॅम्पल सर्व्हे समोर आले आहेत.
कालावधी 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर
एआय सॅम्पल 7 लाख 48 हजार 581 मुलाखती
घरोघरी सर्व्हेक्षण 4 लाख 36 हजार 378
एकूण सॅम्पल सर्व्हे 11 लाख 84 हजार 960
6 महसूल विभाग 29 जिल्हे176 तालुके
तेलिया मोबाइल-आधारित एआय व्हॉइस सर्वेक्षण
मराठी, हिंदी आणि स्थानिक बोलीभाषांमध्ये वितरित केलेला एक अत्याधुनिक, पूर्णपणे स्वयंचलित एआय व्हॉइस मुलाखत प्लॅटफॉर्म.
- नमुने: 748581 मुलाखती.
मतदारांशी थेट संवाद साधणाऱ्या प्रशिक्षित फील्ड अन्वेषकांनी आयोजित केले.
- नमुने: 436378 मुलाखती.
सर्व 6 महसूल विभाग,
29 जिल्हे
176 तालुके
एकूण - 9984959