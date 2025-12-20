English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Exit Poll : 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कुणाची बाजी? Methodology काय सांगते?

महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या या निवडणुकीत मतदार राजाने कोणाला आपला कौल दिलाय ते आता आपण झी 24 तासवर बघणार आहोत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 20, 2025, 07:46 PM IST
विविध कारणांमुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला. त्यानंतर गावागावात निवडणुकांचा धुरळा उडाला. कुठे एकमेकांना मित्र म्हणणारे आपापसात भिडले तर कुठे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी समजणारे सोबत लढले. एकमेकांविरोधात कुरघोड्या, दुबार मतदार, ईव्हीएमचा मुद्दा अशा नाना प्रकारच्या आरोप प्रत्यारोप, गोंधळ, हाणामारी,  संघर्ष, आव्हानं, प्रतिष्ठेच्या लढाया या निवडणूकीत बघायला मिळाल्या. 

246 नगरपरिषद आणि 42  नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. 2 डिसेंबरला पहिल्या टप्प्याचं आणि आज दुसऱ्या टप्प्याचं म्हणजे उरलेल्या 23 नगरपरिषद पंचायतींसाठी मतदान पार पडलं आहे.  उमेदवारांचं भवितव्य आता मतपेटीत बंद आहे.  कोण आपली प्रतिष्ठा राखणार, कोणाचा बालेकिल्ला ढासळणार, कोणावर विजयाचा गुलाल पडणार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला उद्या मतमोजणी सुरु झाली की मिळायला सुरुवात होईल. पण त्या आधीच नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कोणाची सरशी होतेय, कोण पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहे, कोण विजयाची पताका फडकवणार, कोणता पक्ष मुसंडी मारणार या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा, जनमताचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही जेडीएस आणि झी 24 तासच्या महाएक्झिटपोलमधून केला आहे. 

महाराष्ट्राचा महाएक्झिटपोल

नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीचा महाएक्झिटपोल  झी 24 तासवर दाखवण्यात आला आहे. 288 नगरपरिषद नगरपंचायत निवडणुकीत कोणबाजी? मारणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. ग्रामीण, निमशहरी भागात कुणाचं वर्चस्व
झी 24 JDSचा सर्वात मोठा एक्झिट पोल समोर आला आहे. महायुतीतल्या मैत्रीपूर्ण लढतीचा कुणाला फायदा? मविआची जादू निवडणुकीत चालणार? ग्रामीण महाराष्ट्रावर वर्चस्व कुणाचं? तब्बल पावणेबारा लाखांचा सॅम्पल सर्व्हे समोर आले आहेत. 

कसा केला सर्व्हे 

कालावधी 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर

एआय सॅम्पल 7 लाख 48 हजार 581 मुलाखती

घरोघरी सर्व्हेक्षण 4 लाख 36 हजार 378 

एकूण सॅम्पल सर्व्हे 11 लाख 84 हजार 960 

6 महसूल विभाग 29 जिल्हे176 तालुके

तेलिया मोबाइल-आधारित एआय व्हॉइस सर्वेक्षण

मराठी, हिंदी आणि स्थानिक बोलीभाषांमध्ये वितरित केलेला एक अत्याधुनिक, पूर्णपणे स्वयंचलित एआय व्हॉइस मुलाखत प्लॅटफॉर्म.

- नमुने: 748581 मुलाखती.

 घरोघरी सर्वेक्षण

मतदारांशी थेट संवाद साधणाऱ्या प्रशिक्षित फील्ड अन्वेषकांनी आयोजित केले.

- नमुने: 436378 मुलाखती.

एक्झिट पोल कव्हरेज

सर्व 6 महसूल विभाग, 
29 जिल्हे 
176 तालुके 
एकूण - 9984959

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Zee 24 Taas Maha EXIT PollMaharashtra local body election resultsMaharashtra Nagar Palika resultsMaharashtra Nagar Parishad resultsMaharashtra municipal council results

